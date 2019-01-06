林冠英：没新闻自由阻民主‧政党媒体须分家 财政部长林冠英认为，政治和教育、经济及媒体应该分家和分开，否则不能迈向民主、无法有新闻自由、卓越表现和让经济有竞争力。

（槟城6日讯）财政部长林冠英认为，政治和教育、经济及媒体应该分家和分开，否则不能迈向民主、无法有新闻自由、卓越表现和让经济有竞争力。

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他针对《星报》今日刊登马华总会长拿督斯里魏家祥的访问发言。

魏家祥在受询关于马华是否有接受1MDB的款项时，魏家祥说自2014年12月21日当上署理总会长后，马华不曾收取1分钱，但更早期则不晓得，只有时任总会长可以给答案（马华前总会长丹斯里蔡细历指出，2013年大选马华确实曾经接受时任首相拿督斯里纳吉给的1650万令吉大选资金，但不知来源）。

指魏有责任查证款项来源

魏家祥说，若该笔款项证实涉及法律，马华如有收取，可以退还。魏家祥也强调星报并非是党报，该集团是一项投资项目。

林冠英今日在槟城出席活动时，针对该报道，要求魏家祥不要自欺欺人，并指大家都知道星报是马华的，该报甚至连财长昨日的谈话都没刊登，还要说甚么呢？

“所以我们才会要求政党及政治人物和媒体脱离关系，如星报和星洲日报，尤其它们看似还被想念国阵的人操控，星报应该被分家，否则没有新闻自由，反而只有遮盖1MDB丑闻和诽谤。”

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他说，如马华有拿到那笔款项，则应该交还，而且魏家祥有责任查证款项来源，而非推给前任总会长然后就摆脱了。别撒谎和装傻，反观前朝政府拖欠的税收和未归还的消费税，当今政府并没有不归还，因此魏家祥应该调查款项来源。

指星报星洲没登财长声明

“如今星洲日报也跟星报有样学样，也没有刊登我的报道，有可能以前我是在野的首长，只有恶意没善意。以前在野没刊登，但如今我是财长，财长的声明没有刊登，你可以做个比较，星洲现在针对当今大马，但至少当今大马有登我的声明，星洲却没有。”

他质问这是否有新闻自由？

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“我知道有些华文报在这10年全力发动推翻我，但人民的眼睛是雪亮的，真话假不了。”

他说，有人说他们已经是政府，可以控制媒体，但他们要改革，他们只要有公平的报道，而不是基于谎言。有些人现在知道为甚么他会起诉媒体了。在诽谤课题上，星报道歉了，但一些华文媒体不道歉，所以他们就起诉。他说，月底会有一宗起诉星洲日报的诽谤案。

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