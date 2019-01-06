酷航38天5次航班延误‧2000乘客受困机场7至56小时 仅仅38天内出现5次航班严重延误，导致总共约2000名乘客受困机场7小时到56小时不等。有乘客不禁问：酷航到底怎么了？

（新加坡6日讯）仅仅38天内出现5次航班严重延误，导致总共约2000名乘客受困机场7小时到56小时不等。有乘客不禁问：酷航到底怎么了？

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《联合晚报》报道，酷航在刚结束的年底旅游旺季里，从11月25日到今年1月1日间接连出问题，受影响的包括飞往泰国，以及从日本、希腊、台湾等地飞回新加坡的航班。

皆机身故障所致

乘客对酷航出现史无前例的严重延误感到担忧。业内人士指出，酷航的延误都是机身故障所致。

出问题都是波音787梦幻客机（787Dreamliner）。这个2011年投入商业运作的型号，虽称能节省能源，但受影响酷航客机使用的劳斯莱斯（Rolls Royce）Trent1000引擎却频频故障。《海峡时报星期刊》指，引擎里的涡轮叶片比预期中更快出现裂痕和被腐蚀。

业内人士指出，出现任何问题时，即便是必须停飞，也不能舍弃安全考量。新加坡民航局已检查酷航遭遇的技术问题，并表示酷航的机身维修、技术问题的处理等运作方式都符合飞机制造商指定的安全条例和程序。

也有乘客对酷航处理事件的方式表达不满。有读者指，上个月30日从台北返回的航班延误时，地勤人员没有按指定时间汇报情况。班机延误30多个小时里，乘客得逐个向地勤人员询问最新进展。

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酷航发言人答复媒体询问时，承认在近几起延误中，为乘客答疑时有不足之处。酷航为此道歉，并表示会检讨和改进。