华文文学征文赛‧截稿日期展延至20日 原定上个月31日截稿的“全国华文文学征文比赛”展延20天，有兴趣参赛者，可于1月20日之前交稿。

（吉隆坡6日讯）原定上个月31日截稿的“全国华文文学征文比赛”展延20天，有兴趣参赛者，可于1月20日之前交稿。

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马来西亚华人文化协会署理总会长兼文化协会基金会秘书长罗秋雁指出，赛会工委会日前在会议上这么决定。

这项全国性质的征文比赛，是由马来西亚华人文化协会文化基金会主催；马来西亚华人文化协会吉玻州分会主办；沙巴马中联谊协会协办。也获得中国驻马来西亚大使馆为支持单位。

罗秋雁说，征文比赛是以“一带一路‧思路之旅”之记忆的痕迹为主题，体裁为散文，题目自拟，自由发挥书写有关在一带一路所涵盖的国家（包括马来西亚）的旅游、探亲、访问、经商、家庭、交友或其他经历。

其中公开组不限年龄，文章以不超过3500字为准。至于中学组，凡是2018年尚属在籍中学生（不包括先修班）即可参加，文章以不超过2000字为准。参赛作品须以附夹的方式（Attachment），发送电邮到[email protected]。

除了参赛作品之外，也须附夹一份个人履历及护照型近照一张。两个组别的比赛，总共有1万2000令吉的现金奖。所有入选作品，版权归主办当局。此外，入选作品也将结集出版为1本专辑。

如有相关询问，可致电019-4459441（梁永乐）或文协秘书处03-21619709。