《欢喜来办桌》陈薇芝自爆全场最高酬·惹林震前不爽 陈薇芝自爆是Astro欢喜台全新节目《欢喜来办桌》收最高薪酬的一个？！惹得Jentzen林震前不爽喊：“把所有人的合约拿出来比对一下！”

全新节目《欢喜来办桌》于6日起，逢星期日晚上8时30分，在Astro欢喜台播出，左起为远扬、陈昭伶、林震前、陈薇芝、黄毓敏及陈政赐。（图：星洲日报）

（雪兰莪．巴生6日讯）陈薇芝自爆是Astro欢喜台全新节目《欢喜来办桌》收最高薪酬的一个？！惹得Jentzen林震前不爽喊：“把所有人的合约拿出来比对一下！”

广告

长13集的全新节目《欢喜来办桌》，主旨是为了传承“办桌”文化和分享福建菜的精髓。节目的灵魂人物明星总铺师Ivan陈政赐，带领女助理Min黄毓敏、副厨妙妙和林忠良，欢喜联盟成员陈金珠（林震前）、陈美凤（陈薇芝）、傅兴人校长（远扬）及王嘉琳（Estee陈昭伶）一起出任务，到13户家庭办桌。

陈薇芝在《欢喜来办桌》中负责到巴刹采购新鲜食材，她笑言因为长得美，所以去到巴刹都不必讲价，菜摊老板自动送菜给她，之后也说：“每次活动我的call time是最早的啊！早上4时30分就要准备了，所以你们不知道我收的钱（薪酬）比你们多吗？”让林震前听了很不是滋味，直喊要比对合约。

林德荣赞林震前（右）是他见过扮女人最美的一个，更大弹“梁婆婆”梁志强是最丑的。（图：星洲日报）

“夫妻档”黄一飞与小喵合唱组曲《敲敲门+害我心肝丢三下+KnockThree Time+你家大门》，两人公然在台上打情骂俏。（图：星洲日报）

众主持人以节目中的角色及装扮出席昨晚在巴生滨华国民型华小（二）校举行的《欢喜来办桌》盛宴，并于晚宴前先接受媒体联访。节目里头其中一集是到歌手黄威尔家中为其庆祝“金婚”的父母办桌，林震前开玩笑表示：“黄威尔求我们去他家的，哈哈！没有啦！他帮我们写主题曲，我们就去他家咯！他的妈妈说办桌是其次，拍照才是最重要的，因为当年他们结婚时没有拍到结婚照。”

林震前昨以美美的“陈金珠”跟大家见面，他开心表示：“不管去到哪里，每个见到我的Uncle都说我是‘最水的’。”陈薇芝、黄毓敏都说“她”是Uncle杀手；但是是小孩的恶梦，因为小朋友分不清他究竟是男是女。

徐梽豪（左）与车志立在盛宴上合唱《伤心的我伤心的歌》。（图：星洲日报）

林德荣重提拍片火患意外

林德荣在《欢喜来办桌》盛宴上亦赞林震前是他见过扮女生最美的一个，更指最丑的是新加坡扮“梁婆婆”、“梁细妹”的梁志强，他在后台见过梁婆婆“奶歪”被吓着了。

广告

林德荣昨也在宴会上趁机宣传贺岁电影《大地回春》，并重提拍片期间发生火患烧伤意外，令片中30几位演员受伤。随后，片中3位长辈演员、叶朝明、曾洁钰、刘界辉及导演黄罕铭亦受邀上台，林德荣指，因戏里男主角吕锐烧伤入院后无法配音，由叶朝明代他配完整部片的对白，而曾洁钰和刘界辉虽无份演出，但就为电影演唱副主题曲。

昨晚多位艺人、歌手出席《欢喜来办桌》盛宴，包括黄一飞、小喵、车志立、徐梽豪、万里莹、黄威尔、张引山及薛炳进等，他们在台上献唱歌曲，当中也有演唱新年组曲的环节，令现场洋溢一片喜气洋洋充满新春气氛。