“承认统考无关财富分配”．魏家祥：火箭应纠正敦马看法 马华总会长拿督斯里魏家祥说，如果希盟政府承认统考有谱，那么首相敦马哈迪就不会强调需要顾及巫裔的敏感性，也不会扯到各族的财富分配差距。

（雪兰莪‧八打灵再也6日讯）马华总会长拿督斯里魏家祥说，如果希盟政府承认统考有谱，那么首相敦马哈迪就不会强调需要顾及巫裔的敏感性，也不会扯到各族的财富分配差距。

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他说，若行动党真心要政府尽速承认统考，就应该马上纠正马哈迪对统考的错误看法，告诉后者“承认统考与国家财富分配没有关系”。

他今日在脸书发文，谴责行动党依斯干达公主城国会议员林吉祥指，政府会在下届大选前承认统考的说法。

指承认统考时间版本多

他说，行动党在此之前对承认统考的时间有许多版本，包括执政后马上承认、执政后30天、执政后6个月、2018年底之前，以及如今林吉祥所说的2023年之前。

“不仅如此，出来画大饼的人，也不断更换。从林冠英、倪可敏、张念群，再到现在的林吉祥。第一个承诺落空后，再由另一个人补另一个承诺。又落空后，再再找另一个人补另另一个承诺。”

他说，原产业部长郭素沁早前在回应棕油价钱暴跌的课题时说，价钱跌到谷底就会反弹，但是后者却答不出甚么时候才算谷底。

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“第一块大饼无法充饥时，就画下一块更大的饼。下一块大饼无法充饥时，就画更大的饼。

因此，她会告诉你，要反弹了；因此，他会告诉你，2023年前就有了。”

他说，或许林吉祥觉得火箭出战补选在即，是时候出来画大饼，以时间换取空间了。