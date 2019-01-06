旅游部与地方政府合作‧严惩“无牌”住宿服务业 “我们不要民众和旅客受骗。若有不好的事发生，不止涉及人命，还会破坏国家的旅游业形象。”

（雪兰莪‧八打灵再也6日讯）旅游、艺术及文化部长拿督莫哈末丁可达比说，该部将与地方政府合作，以严厉行动对付“无牌”住宿服务业者。

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他今日发文告指出，若该部在调查中发现没有执照或还未登记的住宿服务单位，必将列出业主姓名与所持的单位数量，以即刻采取严厉行动。

“我们不要民众和旅客受骗。若有不好的事发生，不止涉及人命，还会破坏国家的旅游业形象。”

他说，旅游部将指示相关单位与地方政府展开更频密的调查，以鉴定非法提供住宿服务的单位。

“如果可以，我们希望每月进行一次，以完全杜绝这类欺骗事件。”

他说，该部将与地方政府讨论，除了能在1992年旅游业法令下采取的行动，是否还有更严厉的对付方式。

他说，有些业者会将无牌的住宿单位与已经注册的单位进行捆绑式促销，因此他劝请民众多加留意。

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“无牌业者也会在网络上以便宜的价格和好看的设计欺骗顾客，因此我们也会讨论如何管制由非法业者经营的网页。”

他劝请民众在入住酒店或住宿之前，要关注四周及查看张挂在单位内的执照；若发现任何非法提供服务的单位，须立刻向地方政府投报。