霹大臣：合约只颁合格公司‧拉昔“合约论”不明智 “我赞同应该将合约颁给符合资格的公司，政府得决定何者是真正可以做事的，根据他们的资格（来选择）。”

（霹雳‧怡保6日讯）针对土团党副主席丹斯里阿都拉昔捍卫其“合约论”，霹雳州务大臣拿督斯里阿末法依沙指出，随意发出合约是党之前一直反对的事项，若落实自己反对之事实属不明智之举。

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他今天在其国会选区打扪的拱桥新村出席“和大臣齐健康”运动受询及此事时表示，他并非要抨击阿都拉昔，后者对国家贡献良多，相信他有自己的意见，而至于在党阶段，首相敦马哈迪已表明合约只能颁给符合资格的公司。

“我赞同应该将合约颁给符合资格的公司，政府得决定何者是真正可以做事的，根据他们的资格（来选择）。”

询及若没合约区部该如何解决资源和财务问题，他反问，若希盟以前还是反对党时都能操作，为何现在组织政府后，反而没有信心自己的所得是在上苍手里？“我认为，应该回到初衷，我们的基本原则。”

霹希盟助选金马仑

针对金马仑补选，他表示将和霹雳州希盟理事会开会商讨，动员尽可能多的盟党成员前往助选，确保希盟候选人取得胜利。

他说，霹雳州比彭亨州更靠近金马仑，因此霹雳州希盟将会协助彭亨州的盟友，派出队伍支援。