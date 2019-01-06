One FM DJ首唱贺岁歌·丁丁、李文杰偷看歌词被抓包 OneFM全体DJ和新闻主播总动员，为贺岁歌《新年嘟嘟好》宣传造势，一起High翻新年到！丁丁和李文杰合唱《新年到》，糗被抓包用手机看歌词，让全场笑翻。

One FM全体D J及新闻主播，与歌手齐为《新年嘟嘟好》造势宣传。（图：星洲日报）

（吉隆坡6日讯）OneFM全体DJ和新闻主播总动员，为贺岁歌《新年嘟嘟好》宣传造势，一起High翻新年到！丁丁和李文杰合唱《新年到》，糗被抓包用手机看歌词，让全场笑翻。

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One FM全体DJ翁书尉、Angeline、丁丁、Hana心怡、辛伟廉、李文杰、Dino吴其栋、Gigi蕙绮、Vicky丽盈以及Bryan帝琰与中文网络资讯平台Wakeke和Chapters成员，齐聚蕉赖利双广场造势，除了现场首唱《新年嘟嘟好》，并与听众一起玩游戏送奖品，开心迎接金猪年，现场气氛好不热闹。

除了自家DJ，One FM也邀请艺人阿妮、王雪晶、Uriah徐凯以及网红碰碰姐弟助阵，接力演唱炒热气氛。负责打头阵的碰碰姐弟先带来改编歌曲《新年烦恼什么？一起跳！》，不料碰弟一开口就不小心破音，引来碰姐笑亏：“弟弟气势爆发！”出道26年的阿妮一连唱3首贺岁歌，新年气氛十分浓烈。同样是童星出身的王雪晶除了唱贺岁歌，还特别重新翻唱1995年的《鱼儿哪里来》，勾起大家的童年回忆。最后登场的徐凯先演唱阿牛的《桃花朵朵开》再演唱个人创作《一个人的旅程》，吸引不少粉丝的尖叫声。

阿妮一连唱3首贺岁歌《恭喜发财利是来》、《花开富贵满堂花》以及《欢迎新年到》，让现场感受满满的新年气氛。（图：星洲日报）

徐凯除了演唱新年歌，也带来《一个人的旅程》。（图：星洲日报）

丁丁（中）和李文杰（右）看小抄唱《财神到》被抓包，辛伟廉（左）冲上台抢手机！（图：星洲日报）