律师公会震惊SOSMA及POCA仍保留‧“马上兑诺废2恶法” 他昨日发文告说，该会对内政部长丹斯里慕尤丁宣布政府决定保留SOSMA及POCA一事感到震惊。

（雪兰莪‧八打灵再也6日讯）大马律师公会主席乔治瓦鲁格斯促请政府马上履行废除所有压迫性法令及严厉条例的竞选承诺，包括2012年国家安全罪行（特别措施）法令（SOSMA）及2014年防范罪案法令（POCA）。

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他昨日发文告说，该会对内政部长丹斯里慕尤丁宣布政府决定保留SOSMA及POCA一事感到震惊。

他说，该会也对慕尤丁表示废除SOSMA后，恐怖分子及罪犯可恣意威胁国家安全，以及有关情况在POCA及2015年反恐法令（POTA）下受控制的言论感到沮丧。

若不废除恐被滥用

他指出，SOSMA及POCA是希盟政府8个月前，即在第14届大选竞选宣言中称有关法令为具有压迫性及专横的法令，宣言中也承诺将会废除POCA及SOSMA中的严厉条例。

他说，该会多年来不断要求政府废除上述两项法令，皆因有关法令过去曾遭滥用而恶名昭彰，而它们的存在有可能被任何政府滥用。

“我们坚决捍卫及维护大马享有的和谐、和平及安全，政府不应该享有绝对的自主权（carte blanche）以剥夺人民在宪法享有的权利及公民自由而免责。”

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他说，无论在任何时候，都必须遵从法治、人权必须受到尊重和保护及实践自然正义原则，否则政府对新马来西亚的任何保证只会带来虚无的安全感，因有关法令若不废除，就能被使用及滥用。

他指出，即使没有上述两项及其他独裁式法令，我国也有足够的法令对付犯罪及恐怖主义的威胁，若有必要，政府也可修改现有法令或颁布新法令以确保国家安全不受威胁，民众对政府的信任及信心不应受到侵蚀。