世界女性总商会‧4月办环保创意赛 世界女性总商会将于4月份举办“环保创意大赛”，欢迎全马各地商家利用公司废弃物品或回收物，制作创意品参赛，同时鼓励商家以环保概念推广本身业务及产品。

世界女性总商会将于4月份举办“环保创意比赛”，欢迎全马各地的商家尽早报名，以开始著手制作创意品。坐者左起为洪壆妍、杨欣宇、洪桂花、赖秋月及吴委鍞。（图：星洲日报）

（雪兰莪‧巴生6日讯）世界女性总商会将于4月份举办“环保创意大赛”，欢迎全马各地商家利用公司废弃物品或回收物，制作创意品参赛，同时鼓励商家以环保概念推广本身业务及产品。

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该总商会总会长拿督洪桂花昨日召开新闻发布会指出，参赛商家所制作的环保创意作品，可以是装饰品、服饰或是其余的物品，但使用的材料必须是公司所废弃或报废的物品。

“参赛者可自行完成作品，也可以要求本会的特派员给予协助，以让作品顺利完成。”

洪桂花：公开给所有企业参加

洪桂花说，这是该会第二次主办类似的活动，第一届是在2016年，当时是利用废弃物制作环保创意服装，但今次参赛者不用局限在服装，可制作不同的创意物品。

“由于制造过程耗时，所以评分和颁奖礼将落在今年4月份，所有参赛作品会在当日展出，并由全体出席观众评分，选出三甲作品。”

她说，冠军将获得8000令吉、亚军5000令吉及季军3000令吉，参与者皆可获得环保奖项，以示鼓励。

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“参赛者也会获得本会制作的商业宣传短片，内容将访问公司负责人与产品等，以让参赛者日后可放在社交媒体上宣传。”

她指出，赛会公开给所有企业参加，有兴趣者可联络该会，电话（03-33433648）或电邮：[email protected]，或浏览网页：www.ucwas.com，截止日期为3月15日。

另外，洪桂花表示，为鼓励及扩大商会阵容，世界女性总商会今年特别优惠新加入会员，凡申请入会者，可获得价值118令吉的燕窝面膜，同时，取得一堂价值2000令吉的“如何成为一个成功的微商”

免费课程，有意加入者可联络商会。

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出席者世界女性总商会总部秘书洪壆妍、筹委会主席拿督斯里杨欣宇、副主席拿督赖秋月及拿督吴委鍞。