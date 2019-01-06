罗斯迪：招标系统存漏洞‧“集团联盟”操纵标价 《马来西亚前锋报》日前揭露，一些不负责任的集团采取联盟招标的方式，操纵竞标政府工程的价格，造成政府面临巨额的亏损。

（吉隆坡6日讯）马来承包商副主席拿督莫哈末罗斯迪认为，国内承包商以联盟的方式竞标政府工程的情况越来越泛滥，最大的主因是政府在2004年开始所采用的招标系统存有巨大的漏洞。

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《马来西亚前锋报》日前揭露，一些不负责任的集团采取联盟招标的方式，操纵竞标政府工程的价格，造成政府面临巨额的亏损。

莫哈末罗斯迪接受《前锋报》访问时坦言，政府现有的招标系统容易受到大型的承包商所操纵。

“这些集团了解政府招标的价格统计数据后，合作设定一个可以令他们赚钱的价格，并阻止G7到G5小型承包商竞标的机会。”

需改进现有系统

他认为，政府需要改进现有的系统，或转换成一个对所有承包商都更加透明和公平的系统。

莫哈末罗斯迪指出，联盟招标的作业方式，导致国内的土著和马来承包商皆受到巨大的冲击。

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他补充，尽管国内的土著和马来承包商已做出巨大的努力，但系统漏洞以及联盟招标的问题，成为了土著和马来承包商发展的最大障碍。

莫哈末罗斯迪建议，政府必须制定一套帮助承包商发展的评标方案，而不能仅是关注大型承包商。

他强调，政府必须在招标课题上公平对待所有承包商。

“让真正有资格的人获得招标，公平的定义是让符合资格的人获得机会，而不是平分机会。”

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莫哈末罗斯迪表示，联盟招标的情况不仅导致政府的发展工程项目面临亏损，也将造成国内经济社会的不稳定。