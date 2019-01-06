三亚公共外交论坛．马参与探讨中外交策略 由中国三亚公共外交研究院主办的公共外交论坛号召了百多位中国驻外各原大使及外交界前辈出席，针对目前全球新形势的中国外交策略进行深入交流探讨。

陈友信（左起）、西班牙驻华使馆代表格罗利亚以及翁诗杰出席外交论坛。

（吉隆坡6日讯）由中国三亚公共外交研究院主办的公共外交论坛号召了百多位中国驻外各原大使及外交界前辈出席，针对目前全球新形势的中国外交策略进行深入交流探讨。

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出席论坛的我国前交通部部长翁诗杰在其致词中肯定中国在捍卫多边主义及自由贸易的角色，但提醒目前外国（包括各国民众），对中国有不小的认识误区。

他重申中国有必要提倡中华软实力活动，以各文创产业协助促成民心相通，更需要与境外非官方组织进行深度互动，特别是智库活动。

马来西亚-中国总商会（马中总商会）总会长陈友信受邀发言，指出为应对美中贸易战，“一带一路”倡议确需检讨后再出发。美中贸易战的持久性及其广度深度是不容忽视的。它仅是美中搏奕的前奏曲，接著可能会涉及金融、科技、文宣、军事，甚至各国民间组织（特别是年轻一代）等领域。

他认为“一带一路”倡议的文化元素及历史内涵尚未被充份应用，而确保民心相通就得“文教搭台，经济演戏”。其经济活动更得为当地创收，让一带一路沿线国家的各族群普通老百姓的民生有所得益。