卡立沙末驳“政治委任违诺”‧“凯里不理解希盟宣言” 联邦直辖区部长兼诚信党宣传主任卡立沙末表示，巫统林茂区国会议员凯里批评希望联盟政府允许官联公司出现政治委任，已经违反竞选宣言，是因为凯里不理解希盟宣言。

联邦直辖区部长兼诚信党宣传主任卡立沙末。（图：星洲日报）

（雪兰莪‧八打灵再也6日讯）联邦直辖区部长兼诚信党宣传主任卡立沙末表示，巫统林茂区国会议员凯里批评希望联盟政府允许官联公司出现政治委任，已经违反竞选宣言，是因为凯里不理解希盟宣言。

广告

交通部长兼行动党组织秘书陆兆福则说，内阁所定义的政治委任，是指拥有官职者，如国州议员的政治人物若接受委任为官联公司高职，才算是政治委任。

他接受星洲日报访问时表示：“如果他是专业人士，同时是政党党员，这不算是政治委任。”

希盟竞选宣言第22项承诺写道：“希盟政府将确保，受任命为国家和州政府官联公司的董事是有信誉的专业人士，而非基于政治关系而受委。”

凯里昨日在推特分享2名土著团结党最高理事，还有首相敦马哈迪的律师哈尼夫分别被乡村及区域发展部长拿督斯里丽娜哈伦委任为官联公司主席，而批评希盟违反竞选承诺。

从昨日起，前巫统总秘书丹斯里山努西的儿子——阿克兰沙慕阿马受委为人民信托局（MARA）机构主席，苏基曼沙马尼则出任Unitek玛拉大学主席，两人皆是土团党最高理事；至于哈尼夫，则受委为槟州区域发展机构（PERDA）主席。

广告

卡立沙末受询时告诉星洲日报说，希盟是否有违反竞选宣言，胥视这2名土团党最高理事的专业背景是否符合资格出任上述职位。

“只要他们符合资格，代表他们不是因为政治关系而受委，他们不应该因为自己的党员身份而被排除或获选（出任官联公司高职）。”

希盟竞选宣言第22项承诺写道：“希盟政府将确保，受任命为国家和州政府官联公司的董事是有信誉的专业人士，而非基于政治关系而受委。”

受委非因政治关系

他表示，希盟竞选宣言第22项承诺注明的是，受委者必须是因为他们的专业背景而受委，不是因为政治关系。

广告

“凯里不了解我们的竞选宣言，应该先寻求解释，但如果查看他们的履历以后，若不合格，那么凯里的言论就成立。”