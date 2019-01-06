方天兴：一劳永逸解决统考合法性．关中盼考试局发同意书 华总会长丹斯里方天兴希望大马考试局总监向关丹中华中学发出同意书，同时也希望上诉庭在本月7日进行的聆讯能捎来佳音，一劳永逸解决关中生报考统考合法性的争议。

方天兴（左二）出席关丹永春会馆47周年会庆，与马来西亚永春联合会总会长林云南愉快交谈。左一为关丹永春会馆主席拿督郑川源。（图：星洲日报）

（彭亨．关丹6日讯）华总会长丹斯里方天兴希望大马考试局总监向关丹中华中学发出同意书，同时也希望上诉庭在本月7日进行的聆讯能捎来佳音，一劳永逸解决关中生报考统考合法性的争议。

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4家长上诉今日聆审

他披露，4名独中生家长日前基于不满吉隆坡高庭较早时宣判董总开放统考给关中的合法性之后，向上诉庭提出上诉。该庭将在本月7日聆审，以决定是否接纳有关上诉。

他于昨晚在关丹出席关丹永春会馆47周年会庆开幕仪式致词时，如此表示。

“上诉庭三司在去年10月18日一致认为和建议，董总在开放统考给关中学生时，应该根据1996年教育法令69（1）条文，取得考试局总监的书面同意，以一劳永逸解决此问题。

“在这方面，我们也感激教育部副部长张念群的协助和关注，配合董总向考试局（总监）要求发出有关开放统考给予关中的同意书。我衷心希望在各方面的协助与配合下，能够获得考试局总监的上述同意书。”

同时也是关中董事长的方天兴形容，关中自成立以来，关中的学生已经向董总报考了5年统考，今年将晋入第6年，他们热切的希望它最终能够在毫无阻力情况下，获得永续性报考。

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“我们对政府多次表明，将会兑现大选宣言而承认统考的声明，表示欢迎和期盼，并希望这一天早日到来。

“这种情况和氛围下，我们有信心，关中生报考统考的阻力，将会越来越小，甚至完全消失掉，以至不再存有任何杂音！”