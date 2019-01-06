陈汉明：合法复新轮胎可上路‧驾驶态度是车祸肇因 大马轮胎翻新厂商公会主席陈汉明驳斥，罗里或交通工具选用复新轮胎是导致车祸肇因的指控；他反问工程部长巴鲁比安，难道使用新轮胎上路的罗里，就不会发生意外吗？

（雪兰莪‧八打灵再也6日讯）大马轮胎翻新厂商公会主席陈汉明驳斥，罗里或交通工具选用复新轮胎是导致车祸肇因的指控；他反问工程部长巴鲁比安，难道使用新轮胎上路的罗里，就不会发生意外吗？

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他接受星洲日报访问时强调，只要符合大马规格及研究机构（SIRIM）认证的MS224标准，以及符合大马橡胶局（LGM）验证的标准，复新轮胎便可安全使用。

约30厂没SIRIM认证

“车祸肇因很多，罗里若是超重载货，不管是复新或全新轮胎，一样有发生爆胎导致车祸的风险，而司机有无定期检查轮胎的素质也是因素之一。”

他披露，我国共有80多家复新轮胎厂，可是真正获得SIRIM认证的只有50多家厂。“市场上确实存在不获SIRIM认证的轮胎，相比起获认证的，无认证的复新胎则便宜40或50令吉。”

巴鲁比安日前声称，我国一年发生了1万宗涉及复新轮胎的车祸，也就是说每天平均有30宗是涉及复新轮胎的意外。

陈汉明说，大马道路安全与研究院（MIROS）曾在去年的亚洲翻新轮胎峰会上，表明涉及复新轮胎的车祸是极少数，所以公会不知部长资料从何而来。

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禁复新轮胎将影响经济

询及外界谣传工程部有意禁止交通工具使用复新轮胎，他说，由于禁用复新轮胎的影响深远，公会不赞同这么做。

他说，交通工具如罗里、巴士、客货车甚至是飞机都在使用复新轮胎，比如客机目前使用复新轮胎，其技术虽源自于印尼复新轮胎大厂，客机的复新轮胎至少可再复新5至7次，而且每次复新后还可让飞机起降使用200次。

“我国复新轮胎目前一年可达到约120万至140万条的使用量，而2017年复新轮胎的销量为1亿8160万令吉，若被禁用，会对国家经济造成影响。”

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他说，复新轮胎是环保产品，该公会全马共有30至40家厂商会员。“自5年前中国新轮胎进口到我国市场，国内目前有50至60%罗里是使用复新轮胎。”

陆兆福：先了解不发言

另一方面，交通部长陆兆福受询及是否会禁止使用复新轮胎上路时，表示本身须事先了解这项课题，所以目前不便发表谈话。