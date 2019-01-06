儿童早疗会：享平等教育．加强融合教育接纳特殊儿 全国儿童早期疗育执委会建议教育部加强执行融合教育、特殊儿童的个人成长学习计划及让特教老师援助主流班级，以确保特殊儿童真正享有平等的教育机会。

（雪兰莪．八打灵再也6日讯）全国儿童早期疗育执委会建议教育部加强执行融合教育、特殊儿童的个人成长学习计划及让特教老师援助主流班级，以确保特殊儿童真正享有平等的教育机会。

广告

全国儿童早期疗育执委会顾问拿督阿玛星医生、主席黄浣影医生、副主席卓德福医生及策划员伍丽婷联合发文告说，该会欢迎教育部落实零拒收政策及该部副部长张念群呼吁主流学校接纳特殊儿童，以确保特殊儿享有平等教育机会的倡议。

该会表示，该会乐见当局规定每一位特殊儿童无论在特教班或主流班求学，都必须有个人学习成长计划（IndividualEducation Plan），但有关政策的实行焦点似乎偏向于特教班及有肢体障碍的儿童。

该会指出，特殊儿童依然需要达到教育部规定的融合教育合适度的标准，学校才会考虑让他们进入主流班级学习，这与融合教育的原则和理念完全相反。

“有些融合教育计划并没有让特殊儿童融入全日的教学课程，只将他们与主流班学生一起上非学术的科目如美术、音乐和体育，因此大部份在融合班级里就读的特殊儿童没有额外的支援或调整他们的教学大纲。”

该会促请校方以所有学生的各种需求为标准，调整学习环境以支持他们可在学校里能有意义的学习经验。

该会也指出，我国主流班级内，约15%的学生有特殊需求，如自闭症、阅读障碍、注意力缺陷过动症、视或听觉障碍及肢体障碍，而他们的需求目前无法得到应当的支援。