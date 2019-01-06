死亡共车 回不了家‧疾车撞树2男女夹毙 4名华裔男女乘坐的轿车，今晨从怡保往实兆远方向行驶途中，在靠近爱大华哲仁新村前的路段，不知何故撞向路边的一棵大树，结果造成男司机及后座的一名女乘客当场死亡。

整辆轿车的车头撞向路边的大树，导致车前座的两人夹毙车内。（图：星洲日报）

（霹雳‧实兆远6日讯）4名华裔男女乘坐的轿车，今晨从怡保往实兆远方向行驶途中，在靠近爱大华哲仁新村前的路段，不知何故撞向路边的一棵大树，结果造成男司机及后座的一名女乘客当场死亡。

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男死者是王荣辉（译音，55岁），而女死者则是陈嘉欣（译音，52岁）。

根据现场寻获的男死者身份证资料，男死者是来自槟州的高渊，而事发后已证实女死者是来自霹雳州的班台。

根据消息，车内的4人是亲属关系，他们是一起从新加坡共车回马，之所以会驶至事发的路段，是因为要载送女死者返回她位于班台的家乡。

目击者：车速很快直撞大树

记者今午返回车祸现场访问一名目击车祸发生的巫裔老伯，对方说，车祸发生的时间应该是清晨6时10分至15分之间，当时从怡保方向驶往爱大华方向的轿车车速很快，直撞大树。

“车撞向大树后，传出了巨响，附近的居民都被吵醒，当时坐在前座的一名华裔青年男子还有知觉，不停呼救，而居民及路人也成功救出这名男子，以及坐在后座的另一名年轻女子。”

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这名老伯说，车祸后还清醒的年轻女子说，他们是从怡保方向来，要返回班台。

爱大华消拯局发布文告指出，该局是在今早6时30分接获公众的投报，指在哲仁新村前的路段，有一辆轿车撞向大树，造成车内前座乘客被夹毙。

文告说，当消拯队伍赶到现场时，其中两名被夹在车座上的男女已死亡，另两名男女则已被居民救出，送往曼绒医院急救。

另一方面，至截稿为止，曼绒警方只回应在这宗车祸中有两人死亡，惟还未有近一步的调查报告。