张念群：独中特别拨款．1200万如何分配11日揭晓 教育部副部长张念群表示，联邦政府拨款1200万令吉给华文独中的拨款会如何分配，将在本月11日（星期五）揭晓。

（吉隆坡6日讯）教育部副部长张念群表示，联邦政府拨款1200万令吉给华文独中的拨款会如何分配，将在本月11日（星期五）揭晓。

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董总主席陈大锦早前建议政府，将1200万令吉的拨款平分给全国60所独中以及宽柔中学分校及关丹中华中学，并指这是董总第31届中央委员会第3次会议所做的决定；然而，砂拉越华人独中董联会却表示未被告知有关决定，并指有关拨款的对象已经阐明是华文独立中学，因此不能将宽柔中学分校及关丹中华中学计算在内。

张念群今日以WhatApps接受《星洲日报》询问时，拒绝透露拨款的分配方式，仅简短地表示答案将在周五自有分晓。

她透露，全国独中的校长和代表，可在周五亲临新纪元大学学院，从财政部长林冠英手中接过这笔特别拨款。

另外，关丹中华中学校长蔡若峰表示，该校已接获邀请，并且呈上相关的资料，确定出席周五在新纪元大学学院举办的教育部发放特别拨款仪式。