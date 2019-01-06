赛富丁：希盟能攻下金马仑·不小看国阵影响力 希盟总秘书拿督赛富丁指出，虽然希盟拥有十足把握夺下金马仑国会议席补选，不过希盟绝不小看国阵在当地的影响力。

赛富丁（台上右二）为关丹Ultron竞跑主持挥旗仪式。（图：星洲日报）

（彭亨．关丹6日讯）希盟总秘书拿督赛富丁指出，虽然希盟拥有十足把握夺下金马仑国会议席补选，不过希盟绝不小看国阵在当地的影响力。

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“我们知道金马仑处在非常特别的位置，居民也是由多元种族所组成，原住民选民也占非常大的百分比。

我们不能小看国阵在当地的实力，因为国阵在某些事项里，以及他们的团队的确强大，我们尊重我们的对手，不会小看他们。”

赛富丁是于今早在本身的国会选区英迪拉马哥打，为关丹Ultron跑步竞赛主持挥旗仪式后，于新闻发布会上受询时如此表示。

他形容，金马仑国席补选是希盟在第十四届全国大选后，首次在“别人的主场（国阵胜选区）”内进行的补选。

担心投票率不踊跃

“此外，我们在金马仑补选，也是首次对上由国阵执政的（彭亨）州政府，形成希盟联邦政府与国阵州政府之间的角力，对于人民来说，这将是个非常吸引力的竞争。”

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他说，唯一让他们担忧的是当天的投票率是否够踊跃。一般上补选的投票率会比大选来得低。

他认为，民主制度下，高投票率也能反映出这个选举的健康。无论是朝野阵容，除了各自政党的支持者以外，双方都积极争取中间选民的支持，因为中间选民在决定选举结果上扮演着重要角色。

他说，由希盟委派的候选人马诺佳兰（民主行动党）则是最佳的人选。如果马诺佳兰赢了，这将增加希盟在国会里的议席。因此，希盟的成员党及领袖都会在此次补选中下乡，全力配合拉票，确保希盟的候选人取得胜利。