即起至20日欢庆新年‧亚航促销190万个机位 亚航宣布提供190万个促销机位让公众订购，以共同欢庆新年；促销活动从1月7日凌晨12时01分开始至1月20日午夜12时。

（雪兰莪‧八打灵再也6日讯）亚航宣布提供190万个促销机位让公众订购，以共同欢庆新年；促销活动从1月7日凌晨12时01分开始至1月20日午夜12时。

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亚航副集团首席执行员（航空）波力甘发文告说，国内外的航空路线从票价最低至19令吉到599令吉以上。

文告说，票价低至19令吉的航空路线包括，从吉隆坡飞往柔佛、关丹、纳闽；亚庇飞往民都鲁、诗巫；古晋飞往民都鲁、美里以及从槟城飞往浮罗交怡。

另外，票价从49令吉起的路线是吉隆坡直飞多巴湖、普吉岛与甲米。其他的路线是吉隆坡直飞巴东与胡志明市，票价从69令吉起。

至于长程航班的会员票价分别是从319令吉起和599令吉起。

文告说，319令吉起的票价是从吉隆坡飞往天津、墨尔本、济州岛、阿姆利则和大阪。

文告说，乘客也可选择豪华平躺座位，票价为599令吉起，从吉隆坡飞往巴厘岛、台北、阿姆利则和斋浦尔。

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有兴趣者可登入亚航官网airasia.com或亚航手机应用程序，启程日期可选从即日起至今年7月31日。