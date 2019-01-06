古拉：指示重新检讨．金马仑聘外劳或放宽 人力资源部长古拉表示，该部已指示人力资源局总监拿督莫哈末杰菲里重新检讨金马仑农耕地聘请外劳的限额和一定要为外劳兴建固定居所的条例，或可放宽政策，解决当地农业人力短缺和非法外劳问题。

古拉（右一）在冷力巴刹的人民服务柜台向原住民讲解社会保险的详情。右二和三为马诺嘉兰和阿米尔。（图：星洲日报）

（彭亨．金马仑6日讯）人力资源部长古拉表示，该部已指示人力资源局总监拿督莫哈末杰菲里重新检讨金马仑农耕地聘请外劳的限额和一定要为外劳兴建固定居所的条例，或可放宽政策，解决当地农业人力短缺和非法外劳问题。

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他今日在冷力巴刹主持“人民服务柜台”推介礼后指出，经过昨晚与当地多个雇主协会进行对话会后所收集的意见并加以考量后，他认为依金马仑的情况来看，或许可在外劳政策上给予放宽。

他昨晚在对话会上表示，金马仑大部份的农地皆以临时地契营运，而目前的条例规定，雇主要聘用外劳就必须符合为外劳兴建固定住所的条件。

他明白，只持临时地契营运的雇主难以达到上述要求，而临时地契也限制了他们可聘用的外劳人数，造成他们常年面对人手不足的困境。

莫哈末杰菲里表示，针对上述课题，该部或许可研究替代方案或放宽，但目前条例规定必须为外劳提供固定居所的目的是保障他们的安全。

他说，工地安全是该部不能妥协的重点，该部不能允许工人居住在工厂内或货柜屋中。

雇主协会呈交备忘录给古拉（右七）。左起为李丙富丶威斯瓦纳丹丶蔡依锰和阿米尔，右二起为林荣富丶张玉刚丶锺南丰丶马诺嘉兰和戴友敬。（图：星洲日报）



独委会报告料14日出炉

建议审批权全归人资部

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古拉昨晚在与金马仑多个雇主协会的对话会上也透露，专司管理外劳事务的“外劳事务独立委员会”已收集了多项建议，完整的报告预计将在1月14日出炉并带入内阁商讨寻求通过。

他披露，目前外劳聘请的审批权限一半归人力资源部，一半则归内政部。

他说，委员会建议把审批权限全归纳于人力资源部，他将会在完整报告出炉后与内政部长丹斯里慕尤丁会谈，以达成共识。

针对雇主在对话会上申诉移民局指仍未接获10年熟练外劳人头税从1万令吉降至3500令吉的执行指示一事，他答应将尽快向所有移民局下达内阁决定和指示。

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另外，他也认同外劳医药检验及监控机制有重新检讨的必要。

昨晚出席对话会的雇主共有逾100人，来自全马和金马仑的农业公会也在对话会后呈交两份备忘录予古拉。

一份备忘录是由马来西亚菜农总会、马来西亚水果种植公会、柔佛州中小型禽畜业总会和柔佛州花卉种植协会联合拟定；另一份则是由金马仑6大农业公会包括金马仑农业协会、花业公会、菜农公会、巫裔小园主公会、印裔小园主公会和菜车公会联合拟定。

他们的联合诉求涵盖简化外劳聘请程序、放宽可聘请的外劳来源国家、放宽可聘用的外劳限额、放宽聘用外劳限定必须兴建固定居所的条例等。

蔡依锰：金马仑仍需5千外劳

马来西亚菜农总会总秘书蔡依锰在对话会上代表多个农业公会反映业者所面对的问题时表示，目前金马仑仍需要大约5000名外劳。

他指出，金马仑并未设有社会保险机构局和劳工局办公处，造成雇主在处理外劳事务上的不便。

出席者包括人力资源部秘书长拿督阿米尔、副秘书长林荣富、金马仑花业公会主席李丙富、执行秘书戴友敬、金马仑农业协会副主席钟南丰和印裔小园主公会主席威斯瓦纳丹、丹那拉打州议员张玉刚和金马仑国席候选人马诺嘉兰。