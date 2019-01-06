仍未提名频到金马仑“跑动”．净选盟2.0抨希盟领袖 净选盟2.0认为，金马仑国会议席补选提名之前，希望联盟的数名部长和代议士就频密的到金马仑“跑动”和举办活动是原则错误的做法。

黄千倪（右起）、叶瑞生、亚历山大和丹尼斯呼吁金马仑国席补选的所有候选人于提名日现身签署“干净与公平选择承诺”。（图：星洲日报）

（雪兰莪．八打灵再也6日讯）净选盟2.0认为，金马仑国会议席补选提名之前，希望联盟的数名部长和代议士就频密的到金马仑“跑动”和举办活动是原则错误的做法。

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对于选委会于去年12月18日宣布该国席需进行补选之后，希盟的领袖，包括副首相拿督斯里旺阿兹莎；人力资源部长古拉；水务、土地及天然资源部长希维尔，以及行动党元老林吉祥就频密到金马仑“跑动”和举办活动的问题，净选盟2.0委员亚历山大约翰申认为，这虽然没有违反选举法令或条例，但原则是错误的。

“只因为补选即将到来，他们更关注金马仑，我们觉得现在这样做在原则上是错误的，为什么不多等两个星期（提名之后）。”

派26观察员监督竞选

净选盟净选盟2.0执行董事叶瑞生今日在新闻发布会上说，该组织、愿景工程（ENGAGE）和行动大马（Tindak Malaysia）将在本月12至26日的金马仑国席补选期间，派出26名观察员监督候选人和政党的竞选活动，以及选举委员会的行动。

他说，3组织将会在本月12日提名当天举办一场新闻发布会，让各候选人签署“干净与公平选择承诺”，相信这将有助于让金马仑选民更好的了解各位候选人对干净选举和干净政治的承诺。

他说，三组织将于明日发出信函给行动党的金马仑区候选人马诺嘉兰，以及所有政党，让他们在提名日前仔细阅读“干净与公平选择承诺”的内容。

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“为表明他们致力维护新马来西亚的补选的廉洁，我们呼吁所有候选人公开签署有关承诺。”

他说，三组织于本月12日举行的新闻发布会将会通过脸书直播，所有到场签署的候选人将获得发言的时间。

他呼吁公众人士，特别是金马仑的选民成为三组织的耳目，向他们投报违规和不法的拉票行动，三组织将会向警方、大马通讯及多媒体委员会和反贪污委员会投报。

出席者包括愿景工程的代表黄千倪和行动大马的代表丹尼斯。

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愿景工程提醒候选人

秉持廉正勿滥用资源

愿景工程的代表黄千倪提醒金马仑国席补选的所有候选人在竞选期间秉持廉正、干净及公平竞选的原则，以及不要滥用政府的资源，以营造公平的竞争平台。

她说，候选人应该根据本身的竞选宣言，以及为选区和选民服务的承诺进行拉票。

她指出，候选人不应该利用种族和宗教课题来煽动仇恨和暴力情绪，进而达到捞取选票的目的。

“政府部门和机构应该坚持行政中立的原则，不偏袒任何一位候选人或政党。”

公众和选民若发现有不当拉票或竞选活动，可以通过以下方式投报，包括热线03-79314444、017-8725418和017-8725419；WhatsApp011-17721546，以及aduan.pemantau.org。

行动大马：高度关注废票问题

另一方面，行动大马的代表丹尼斯说，金马仑是半岛拥有最多原住民选民的选区，就因为在第14届大选发生贿赂原住民事件而被法庭裁定大选成绩无效。

“我们发现了金马仑出现可疑的选民和选民人数不寻常的增加，尤其是在原住民区。”

他说，在第13届大选和14届大选，该选区的废票都超过多数票，而且大多发生在原住民区。

他指出，所以，净选盟2.0、行动大马和愿景工程三造在这次的补选，将致力确保观察员和计票员会高度关注废票的问题。