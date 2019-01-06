陆兆福：政府没反对发展‧大型工程 今年照跑 交通部长陆兆福强调，希盟新政府没有“反发展”，而是基于国家与人民利益为前提考量，上台后检讨和重新谈判许多由前朝国阵政府立下与落实的大型基建合约，他并保证许多大型工程肯定会在今年继续落实。

刘佑展（左起）陪同陆兆福与梳邦区国会议员黄基全，一同在会庆前迎接醒狮献春联。（图：星洲日报）

（雪兰莪‧沙亚南6日讯）交通部长陆兆福强调，希盟新政府没有“反发展”，而是基于国家与人民利益为前提考量，上台后检讨和重新谈判许多由前朝国阵政府立下与落实的大型基建合约，他并保证许多大型工程肯定会在今年继续落实。

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“我们是亲发展的政府，工作就是要发展国家和经济。新政府会继续基建工程，投入资金提升和加强国家基建领域，尤其是交通建设。”

“例如，由交通部管理的南马金马士至新山双轨电动火车项目会继续、第二期巴生河流域双轨铁道基础提升工程（KVDT）虽终止了，但我们会在今年重新招标开展项目，同时鼓励私人界的巴生西港和柔佛丹绒柏乐巴斯港口，继续扩充发展。”

他举例，在重新谈判轻快铁第三路线（LRT3）工程合约上，新政府减少了47%工程费、或节省150亿令吉2000万令吉，省下人民的诸多纳税钱。

陆兆福今日在沙亚南IDCC会展中心，出席马来西亚重型建筑机械业主公会27周年庆暨重型机械展览会致词时，向国内建筑领域大派政府大型基建工程续跑的定心丸，形容此举可让相关行业受惠，他明白重型建筑机械领域依赖于政府的大型工程事实。

重新谈判没取消项目

他强调，政府并没取消许多大型基建项目，而是秉持重新谈判的原则，如总值52亿令吉的第二期巴生河流域双轨铁道基础提升工程，虽把颁布予原有公司的合约给取消，但政府在今年重新招标展开该计划、隆新高铁项目展延两年、东海岸铁路项目（ECRL）并没取消，而是处于检讨阶段，由马中双方进行进一步的洽谈再行定夺。

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他促请建筑领域相关业者，无需对新政府上台后的检讨与重新谈判大型基建合约感到担心，因这些计划都会继续落实，但新政府有必要确保工程合约的透明度，以为人民省下更多的成本开销，因由前朝制定的项目对人民和国家不利。

有信心明年迎“大马黄金10年”

陆兆福形容，我国在经历了去年全国大选的改朝换代为转折后，虽然明年未必会达到当初设下的国家2020宏愿，但有信心在2020年时，我国将迎来未来的“大马黄金10年”，准备成为先进国。

他承认，新政府上台迄今，肯定有不完美的地方和弱点，在政策执行上仍需改善，但新政府秉持诚意和对未来的信心，若国人都有要改变的意愿，让大马过更好的决心，则未来十年是大马踏入先进国的黄金时期。

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“国家大型工程需要很多机器，由你们来配合发展国家。

希望大家保持信心和乐观，未来几年发展会更好。”

他认为，只要有正确的态度与政治视野，政府在获得各领域与行业团体的配合下，便可让国家过得更好。

刘佑展促降重型机械入口税

马来西亚重型建筑机械业主公会主席刘佑展希望，政府能降低重型机械入口税，把现有的15%甚至高达30%税率，一律降至5%，以让业者们引进更多先进机械，提高建筑工程效率。

“现今重型机械的操作已趋向自动化，减低入口税后，业者能负担得起重型机械价格，对重型机械的投资率也相对提高。”

此外，他促请基于国内劳工不足问题，政府能放宽条件，让外劳驾驶和操作重型机械。

团体呈备忘录应详列问题

陆兆福促请行业团体未来在提呈备忘录予政府部门时，应详细和精确列出所面对的问题、挑战与诉求，而非广义而论如面对贪污问题等，以便著手的部门单位能精准地采取应对解决方案。

“如果你提贪污，就要列出贪污的情况和程度，如哪个单位有贪污、是谁贪污等细节，我们会进行深入调查，决不放弃政府打贪的机会和决心。”

他欢迎行业领导们，把各别面对的挑战纳入备忘录，安排与交通部对话。

“我确信我的部门会做记录和安排对话，但希望备忘录不要只是一概而论的内容，而是具体和明确地反映。”

他表示，新政府下的交通部扩大规模，把公共交通事务和东马的商用车辆注册局（LPKP）纳入旗下后，达到真正监管的海陆空交通领域，涉及的层面更广。

若赴会迟到 促主办单位勿等待

“如果我迟到，不用给脸等我！”

今日准时赴会的陆兆福叮嘱主办单位，往后他若出席任何活动，一旦他迟到，大会原定的仪式安排可照旧进行，无需全场千多人为了等他而延迟开始。

“若是为了等我来到而迟开始，这是在浪费时间，不用给脸我，也不用知会我，我希望主办单位日后可遵守这原则。”

根据大会流程表，今日中午12时为来宾入席，陆兆福准时抵达，唯筵开160桌的会场座位仍有些空置，一些出席者还比部长迟到，使得大会耽搁了一小段时间，才由司仪提早入场展开仪式。司仪出场时间原定为中午12时30分。

陆兆福上台致词时先表示歉意，因一些来宾可能还不习惯正副部长会准时抵步，以为根据过去经验，受邀的政府贵宾至少要迟到半小时以上。

他强调，基于秉持希盟新政府的施政效率，就算他今日因鼻子不舒服，而抱恙出席今年首场的社团会庆宴会，他还是坚持准时抵达。