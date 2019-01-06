“已发文告说明”·末沙布拒再谈儿被捕 国防部长莫哈末沙布不愿再针对其儿子涉嫌吸毒被捕一事发言。

莫哈末沙布（前中）不愿多谈儿子涉吸毒被捕事件。前左是吉州行政议员拿督依斯迈沙列，前右是莫哈末阿迪父亲莫哈末卡欣。（图：星洲日报）

（吉打．亚罗士打6日讯）国防部长莫哈末沙布不愿再针对其儿子涉嫌吸毒被捕一事发言。

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他说，他要发表的言论，已在昨日的文告中说明，因此不会再做任何补充。

莫哈末沙布今日在殉职消拯员莫哈末阿迪住家慰问家属后，在新闻发布会上，被媒体记者一再追问是否将其儿子的案件交由警察全权查办时强调：“我没什么好补充的。”

莫哈末沙布的31岁儿子昨日凌晨在一间夜店遇上警方的取缔行动，他因涉嫌吸大麻而当场被捕。

末沙布随后在脸书贴文，证实已接获警方通知指其儿子被捕。

海空展摊位预订一空

另一方面，末沙布说，今年3月在浮罗交怡举办的第15届浮罗交怡海空展反应热烈，参展摊位已全被预订。

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他说，联邦政府虽面对财务问题，必须缩减经费，但此届海空展将是开销最低，收益最大的海空展。

他说，今年也有许多新公司参展，包括来自土耳其和印尼。土耳其在国防领域的高科技武器，都值得欣赏。

他说，本届空防看点应是新科技设备，包括无人机配备，非常适合我国辽阔的海域使用。

末沙布不排除届时会添购适合我国海域使用的设备。

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针对苏丹发生的示威事件，他说，该部随时候命，只要外交部提出，该部将派员到当地接回大马学生等。

他说，如果需要，该部将派出美制C-130大力神运输机或A-400M运输机接回留在当地的大马人。