疑太频繁被发现‧中国网民“翻墙”罚599 中国官方严管网路，在俗称“网路长城”防火墙的阻挡下，网民无法登录脸书等境外网站，不少人因此利用虚拟私人网络（VPN）“翻墙”。然而，近日在网上流传，一名广东男子疑在家“翻墙”太多，被韶关公安判罚1000元人民币（约599令吉）。

一名广东男子疑在家“翻墙”太多，被罚款。（图：互联网）

（中国‧北京6日讯）中国官方严管网路，在俗称“网路长城”防火墙的阻挡下，网民无法登录脸书等境外网站，不少人因此利用虚拟私人网络（VPN）“翻墙”。然而，近日在网上流传，一名广东男子疑在家“翻墙”太多，被韶关公安判罚1000元人民币（约599令吉）。

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香港媒体报道，近日，在网上流传由韶关市公安局对一名朱姓网民发出的行政处罚决定书，内容指他涉嫌“擅自建立、使用非法定信道进行国际联网”，违反中图式的互联网管理暂行规定。公安除了警告以外，还判处罚款1000元人民币。

该名朱姓网民其后在网上表示，曾在手机上安装一个名为“蓝灯”的“翻墙”软件，并连接家中的宽频，以浏览境外网站。他指，自己在一星期内曾“翻墙”多达487次，疑因“翻墙”太频繁而被当局发现。

另有网传图片“被传唤人家属通知书”

显示，来自重庆的黄姓民众也因为翻墙，同样被控“擅自建立、使用非法定信道进行国际联网”。重庆市公安局4日予以传唤调查。