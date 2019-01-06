反废死联盟抨刘镇东“可怜毒驴”论·“政府不应仓促废死” 反废死联盟负责人邢智立谴责政府废除死刑的决定，质疑国防部副部长刘镇东发表的“可怜的毒驴”论是否和该部部长家眷涉嫌吸毒有关，并促请知情人士提供政府仓促废死的真相。

（雪兰莪．八打灵再也6日讯）反废死联盟负责人邢智立谴责政府废除死刑的决定，质疑国防部副部长刘镇东发表的“可怜的毒驴”论是否和该部部长家眷涉嫌吸毒有关，并促请知情人士提供政府仓促废死的真相。

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刘镇东曾经在个人部落格撰文针对废除死刑的争议提出看法，他认为许多最终被法律对付的毒驴只是来自中下阶层，幕后老板不会亲自出手，造成死刑推行多年依然没有真正解决根本问题，因此他多年来致力推动废除死刑。

然而，邢智立在发表的文告中认为，政府已在2017年废除了《危险毒品法令》下的强制死刑的刑法，在人道精神上针对情有可原的毒驴给予改过自新的机会，因此不认为有废除死刑的必要。

“目前大马法律已尽显了法律不外乎人情的考量，所以政府实在没有必要在为全面探讨的前提下就仓促废除死刑。”

他说，反废死联盟谴责政府废死等同于默许毒贩势力间接侵蚀大马，造成毒品泛滥。

“今天还未废死的马来西亚，连国防部长的家眷都能入侵，请问废死后政府要如何管治毒品的泛滥！”

他表示，法律有必要保留，以死刑严惩并阻吓潜在或刻意重返贩毒的毒驴。

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他强调，国防部长的职责是保卫国家免受外来者的侵袭，而毒品却是祸国殃民的源头，废死等同间接让毒品势力入侵大马，随后可能出现各种罪案的发生，威胁社会的治安。

他补充，身为国防部长及新马来西亚掌舵人应该以身作则，为国民树立好榜样。