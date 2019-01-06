民进党党魁补选‧为2020大选奠定基调 台湾执政的民进党星期日进行党主席补选，接替因为“九合一”选举失利而辞去主席职的蔡英文。外界形容今次是“保英”和“反英”之战。分析人士说，民进党主席补选将为明年总统大选奠定基调。

（台湾‧台北6日讯）台湾执政的民进党星期日进行党主席补选，接替因为“九合一”选举失利而辞去主席职的蔡英文。外界形容今次是“保英”和“反英”之战。分析人士说，民进党主席补选将为明年总统大选奠定基调。

广告

这次民进党党魁选举出现两强之争，分别是诉求团结、支持蔡英文的卓荣泰，对决“反英”的台湾民意基金会董事长游盈隆。卓荣泰获得党内跨派系“中生代”县市长及立委力挺；游盈隆这次参选则是集结“反英势力”。党内估计，被视为保守派的卓荣泰可望胜出。

英国诺丁汉大学中国政策研究所旅台专家寇谧将告诉法新社，这场补选重要，因为国际社会和中国都会关注。他说：“在蔡总统执政下，任何偏离一贯政策的重大之举都可能引发国际伙伴不安，也给了北京进一步打击台湾的理由。”

台湾健行科技大学政治分析家颜建发向法新社说，无论何者出线，都将为2020年大选以及民进党是否支持蔡英文继续角逐总统大位带来重大影响。他说：“党主席立场与蔡英文不一致，（对民进党而言）肯定不利。”

游盈隆：我不反英

卓荣泰：改革事大

游盈隆受访时形容这场选举是“横眉冷对保皇党，大声说出真心话”。他表示，他参选理念是希望这个党能更好，不重复过去错误。“有人说我出来是反英，绝对是错误的、误导的及扭曲的，我不是反英”。

卓荣泰投票时表示，他个人选举事小，党的改革与发展事关重大，他希望党员踊跃投票。卓荣泰强调，他从政30多年，早期追随前行政院长谢长廷、前总统陈水扁，之后跟著总统蔡英文、行政院长赖清德等人，“从来没有人认为我是为哪个派系的。”

广告

党主席补选前夕，总统府资政吴澧培等四大老日前发表公开信敬请蔡英文不要参选连任，引发绿营内部关注，各派系立委忧心影响党主席选情。

蔡英文投完票后没有回答传媒提问。

20万党员票选举新任党主席，结果料于星期日傍晚出炉。待新任党主席出炉后，民进党政府新一波的府院党人事布局即将正式展开。

另一方面，行政院长赖清德据报会在近期提出内阁总辞，赖清德表示，在适当时机会向大家报告。