大马史上第一人‧国家元首辞职 苏丹莫哈末五世陛下是国家独立61年来，史上第一名辞职的在任国家元首。

吉兰丹苏丹莫哈末五世陛下。（马新社档案照）

（吉隆坡6日讯）国家皇宫宣布，苏丹莫哈末五世陛下辞去国家元首职务，即日起生效。

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苏丹莫哈末五世陛下是国家独立61年来，史上第一名辞职的在任国家元首。

国家皇宫王室事务协调官拿督旺阿末达兰发表文告指出，苏丹莫哈末五世陛下卸下第15任国家元首职务符合联邦宪法第32（3）条文，即国家元首的任期为期5年，但可以随时通过亲自签署的信函辞职，信函需交到马来统治者理事会。

文告表示，苏丹莫哈末五世在担任国家元首职务期间，努力履行一国之首的责任，作为稳定的支柱、正义的来源、团结的基础，以及人民的保护伞。

苏丹莫哈末五世感激马来统治者推选其出任国家元首，并向首相和政府在治理国家事务所给予的配合表达至高的感激。

作为国防卫队的最高统帅，苏丹莫哈末五世也对国防卫队为其和国家做出的牺牲以及忠诚感到光荣。

苏丹莫哈末五世呼吁人民保持团结、互相容忍以及共同承担维护国家的责任，确保马来西亚继续保持和谐与安宁。

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准备好离开王宫返回丹州

文告表示，苏丹莫哈末五世已准备好离开国家王宫返回吉兰丹，与丹州政府和人民一起共同照顾和发展丹州。