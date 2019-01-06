中国“炸弹之母”比美版更小更轻 中国军工巨擘日前首次展出一款新型航空炸弹。根据了解，这个破坏力强大、被称为“炸弹之母”的大型燃料空气炸弹（Massive Ordnance Air Blast,MOAB），威力仅次于核武。

（图：互联网）

（中国‧北京6日讯）中国军工巨擘日前首次展出一款新型航空炸弹。根据了解，这个破坏力强大、被称为“炸弹之母”的大型燃料空气炸弹（Massive Ordnance Air Blast,MOAB），威力仅次于核武。

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中国北方工业集团有限公司（NORINCO）上月发布宣传片，炸弹是由一架轰-6K轰炸机空投，引起巨大爆炸力。新华社报道，这枚数吨重的武器是中国版的“炸弹之母”，是中国威力最大的无核炸弹。由于体积庞大，轰-6K轰炸机一次只能携带一枚炸弹。

北京军事分析人士魏东旭表示，炸弹之母约5至6公尺长，巨大的爆炸能轻易摧毁加固的地面目标，例如建筑物、堡垒和防御设施，也能用来清除直升机机降部队降落区域，以免这个区域遭到森林障碍物覆盖。

魏东旭表示，中国的炸弹比美国的更小更轻，可以部署在轰-6K轰炸机上，美国的炸弹之母须由运输机运载，体积较大。