维权俱乐部：奉公守法贡献烟草税·盼卫部供烟民替代方案 烟民维权俱乐部主席莫哈末哈尼占认为，烟民奉公守法，为政府的烟草税做出贡献，如今却被政府罔顾吸烟权利，因此希望卫生部能够为烟民提供禁烟令的替代方案。

（雪兰莪．八打灵再也6日讯）烟民维权俱乐部主席莫哈末哈尼占认为，烟民奉公守法，为政府的烟草税做出贡献，如今却被政府罔顾吸烟权利，因此希望卫生部能够为烟民提供禁烟令的替代方案。

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“我觉得作为守法公民的烟民被欺负了；医院和政府办公处被列为非吸烟区，我们没有疑虑，但连露天餐饮场所都包括在内，这就有点太过了。”

据《马来邮报》报道，哈尼占希望卫生部长拿督斯里祖基菲里能和外国一般允许露天抽烟，并与利益相关者讨论替代方案，如指定吸烟区。

“正如之前的做法，烟民可以在外头抽烟，而非烟民则在里面用餐。大多数餐馆都有吸烟隔离区，这些烟雾不会透过玻璃屏障进入餐馆。”

要求呈禁替代方案没回应

52岁的哈尼占也是土团党鹅唛区会党员。他指出，有关组织去年12月要求与卫生部见面，以提呈禁烟令的替代方案，惟没有获得任何回应。

“完成一件事前，你必须与利益相关方进行磋商。我们不反对政府，只是反对禁令。”

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他说，如果卫生部愿意接见他们，组织不会把这件事带上法庭。

烟民维权俱乐部委员会于12月19日创立，哈尼占在脸书设立页面，征求公众支持。该组织目前有20名各州代表成员，然而社团注册局至今未批准该组织的注册申请。

若被忽视通过法律申诉

“在秘书莱沙尼的主张下，我们成立烟民维权俱乐部委员会，哈尼夫则出任代表律师。他建议，如果卫生部无视我们的要求，就通过法律手段申诉。”

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哈尼占说，他们成立组织后即与利益相关者，如嘛嘛档来获取有关条例的信息，另外也发起请愿书。

“我们还搜集了来自世界卫生组织等知名消息来源的研究资料，作为开放地区吸烟相较封闭空间无害的论据。”

他强调，该组织是在自愿的基础上建立，没有受到任何形式上的资助。

7名来自烟民维权俱乐部的代表周二以禁烟令侵犯烟民宪赋权利为由，入禀法庭提出司法检讨，阻止禁烟令生效，并把卫生部列为唯一答辩人。

高庭将在3月28日聆审其当事人单方面所提出的准令申请。

哈尼占表示，自他们提呈申请书后，全国烟民的反馈让他感到非常满意。

“我们为政府的烟草税做出贡献，所以我们也有一定的权利。”