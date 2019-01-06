男子卖空气年收入240万 浙江磐安的80后小伙子羊杰，人称空气哥，他做的生意是卖空气，一年卖出47万罐，年收入400万元（240万令吉）。

（浙江6日讯）浙江磐安的80后小伙子羊杰，人称空气哥，他做的生意是卖空气，一年卖出47万罐，年收入400万元（240万令吉）。

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之前做实验室气体的羊杰听到一名北方朋友的建议后，于是开始了自己的卖空气之路。创业路难行，家人将之看成笑话。首年，羊杰做了7500罐，只卖500罐，剩下的送人。但是2018年卖掉47万罐空气，让他收入大增。

一瓶空气罐头的诞生，需要经历空气采集、纳米除菌、紫外线照射、翻倍加压的过程。他说：“这些空气来自森林覆盖率93%的磐安山区，那里还有一个库容200万方的水库，保证空气中有负氧离子。”

羊杰制造的空气罐头，氧气浓度90%以上（国际通用的氧气浓度89%）。一个10升装罐子，能吸220次左右。

每年11月到3月是空气罐头的销售旺季，其中70%客户来自空气素质不好的北方，一年可卖22至25万罐。此外，这些空气罐头也销到日韩，西班牙和美国。（互联网照片）