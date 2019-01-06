陈金锭促政府秉持公平政策·“应给拉大足够拨款” 马来西亚陈氏宗亲总会署理总会长陈金锭吁请希望联盟政府秉持公平的教育政策，恢复以往政府的拨款数额，包括私立或半私立大专学府。

马六甲官山陈氏家族会主席陈延东（左三）赠送水果礼篮予大马陈氏宗亲总会署理总会长陈金锭（右四）。（图：星洲日报）

（马六甲6日讯）马来西亚陈氏宗亲总会署理总会长陈金锭吁请希望联盟政府秉持公平的教育政策，恢复以往政府的拨款数额，包括私立或半私立大专学府。

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促助拉大续栽培人才

他指出，新政府具有宏观的教育视野，除了对政府公立大学给予足够的拨款外，也应对私立及半私立大学，特别是非营利大专的拉曼大学学院，提供足够的拨款支援，让该大学学院继续协助栽培人才，扮演造福更多清寒学子的角色。

陈金锭昨晚出席马六甲官山陈氏家族会庆祝普庵佛祖圣诞千秋及成立9周年纪念联欢晚宴时，针对政府减少拨款予拉大事作此表示。

他说，政府在2019年财政预算案中给予拉大的拨款只有550万令吉，一时引起华社关注，拨款从3000万令吉减至550万令吉，未免落差太大，令华社难以接受。

他表示，拉大拥有2万8000名学生，550万令吉不单不足够，也将影响拉大往后的运作，更何况政府表明这550万令吉属于发展拨款。

“众所周知，拉大多年来为我国培育了不少社会栋梁，过去因政府拨款资助，让这所大学学院的学费以平民化的低廉收费，协助众多族群清寒子弟能顺利完成大专学业，主要是华裔。

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他指出，如果未来政府未有足够的拨款资助，而让拉曼学院提高学费，这必然直接影响报读拉大的学子，也增加他们的负担，这对清寒子弟低收入者的感受是不公平的。

他续表示，马六甲官山陈氏家族会虽然成员不多，组织规模不大，但成立不及10年，既已拥有本身的会所，确是引以为傲。