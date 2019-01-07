临海而建 犯罪黑区·警拉大队巡和谐组屋 （山打根6日讯）为解决当地治安不靖问题，根区警方昨晚开始与和谐人民组屋居民合作，在组屋一带巡逻。

山打根警区主任阿兹哈助理总监（前排右六）与参与活动的警察合影。

（山打根6日讯）为解决当地治安不靖问题，根区警方昨晚开始与和谐人民组屋居民合作，在组屋一带巡逻。

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根警区主任阿兹哈助理总监说，和谐人民组屋是警方“领养”的第2个住宅区，警方于去年在该住宅区内，一共破获23宗案件，其中以毒品罪（19宗）居多。

“当地向来是犯罪率较高的住宅区，警方定时派出警力到该组屋的保安亭视察及驻守。”

每晚分3队巡逻

阿兹哈也称，由20名警员、警犬队以及当地居民组织的委员会成员所组成的队伍，将在每晚分成3批，分别在住宅区停车场以及居民住家范围巡逻。他补充，随<7740>巡逻活动获得良好反应，未来警方将选择其他住宅区进行相关活动。

根防范罪案与社区安全组警官拉丁哈芝林在受访时透露，警方去年开始，首次在根区“领养”双溪马尼拉人民组屋，获得当地居民良好反映，有效降低当地犯罪率。

据了解，和谐人民组屋位于海边，而离海不足2公里的地方即是甘榜蒂奴莎二村。和谐人民组屋周围皆以篱笆围起，但部分篱笆出现破洞或毁损，外人容易进入。

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根防范罪案与社区安全组警官拉丁哈芝林（左）向参与警员及民众作出简报。

保留单位变追龙地

另外，其中一座原保留予政府单位的组屋，因种种因素未能入住。这些未被使用的单位却变相成了毒贩及瘾君子的聚集地，令和谐人民组屋的治安亮起红灯，更一度被列为犯罪率较高的住宅区。

拉丁哈芝林表示，过去和谐人民组屋曾出现多宗入门行窃以及与毒品相关等案件。他相信随著警民合作进行巡逻活动，必能减少当地罪案的发生。

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