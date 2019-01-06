沙东保安区更新通缉名单·18外籍人涉越境绑架 沙巴东部特别保安指挥区（Ess com）今日上午发布2019年最新通缉18名涉及越境绑架案的外国人士，包括7张新面孔。

沙巴东部安全指挥区发布涉及越境架案的18人通缉名单，当中7人（黄框）为新面孔。

（沙巴．拿笃6日讯）沙巴东部特别保安指挥区（Ess com）今日上午发布2019年最新通缉18名涉及越境绑架案的外国人士，包括7张新面孔。

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沙东指挥区拿督哈扎尼发表文告指出，相信这18名外国人可以协助调查过去多年在沙巴东部特别安全区（Esszone）的越境罪案。

7通缉者是新面孔“经过我们调查及与菲律宾保安部队查证和交换情报，我们深信这些人在过去涉及越境犯罪。”

7名新通缉者为：Salip Mura, Sibih Pisih, Titing Alihasan @ Iyot Panday, Roger Saji, Long Sahirin, Jul Aksan Abdurajan @ Halimaw dan Ben Tatoh.

哈扎尼说，2016年1月至今，沙东指挥区共通缉45人，当中29人被歼灭或是被菲军方逮捕。

任何人知道这些人的情报，可通知沙东指挥区，以便采取行动，共同保护沙巴东部安全。知情者可联络沙东指挥区行动室，电话号码：089-863181或是WhatsApp至019-2305909，或是通知邻近警局。

