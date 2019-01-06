祖莱达：18日开庭查阿迪死因·验尸庭料1个月审结 房屋及地方政府部长祖莱达说，调查殉职消拯员莫哈末阿迪死因的验尸庭，本月18日开庭后预计一个月内可完成审理程序。

祖莱达（左）赠送水果礼蓝给莫哈末阿迪的双亲艾玛及莫哈末卡欣。（图：星洲日报）

（吉打．亚罗士打6日讯）房屋及地方政府部长祖莱达说，调查殉职消拯员莫哈末阿迪死因的验尸庭，本月18日开庭后预计一个月内可完成审理程序。

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祖莱达今日到访莫哈末阿迪的住家后在新闻发布会上说，推事庭初阶段将传召20名证人，包括法医、医护人员、目击者等供证，但她不排除审讯过程中会增加其他证人。

针对坊间质疑相关单位怠慢处理此案，她否认并指她对各造处理此案的方式和过程感到满意。

她说，各造皆依程序办事，包括莫哈末阿迪在医院治疗时等方面，都没有丝毫怠慢。

她也希望验尸庭尽快完成审理，还莫哈末阿迪和家人一个公道。

24岁的莫哈末阿迪于去年11月27日，在雪州首邦市USJ25区施菲尔斯里马哈马廉曼兴都庙骚乱事件中受重伤，在国家心脏中心接受急救和治疗3个星期后，不幸于12月17日逝世。