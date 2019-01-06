今年首场天文奇观‧中日韩可见日偏食 今年首场天文奇观出现了，星期日（6日）早上上演了一幕日偏食景象，中国东北、日本和韩国大部份地区民众只要仰首就能看到今年首场日偏食。

在日本东京看到的日偏食景象。（图：法新社）

（中国‧北京6日讯）今年首场天文奇观出现了，星期日（6日）早上上演了一幕日偏食景象，中国东北、日本和韩国大部份地区民众只要仰首就能看到今年首场日偏食。

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这次日偏食在上午7时34分开始，太阳的上方率先“被吃”，然后徐徐升高，缺口逐渐变大，估计左上方缺口差不多遮盖了太阳直径的三分一，随后月亮从左边逐渐离开日面，估计在11时49分结束，全程4小时15分钟。

在中国，东北、华北及华东的民众只要昂首就能看到，新疆、西藏、云南、贵阳、广西、广东和海南的部份地区没能看到这个“天狗食月”。

根据了解，今年全球出现3次日食，中国可以目观2次。

日偏食是指月球运行到地球与太阳之间，地球运行到月球的半影区时，地球有一部份被月球阴影外侧的半影覆盖地区，在这个地区所见的太阳，有一部份会被月球遮挡，到时在地球上能看到部份太阳被遮住，呈现月牙状的美景。古代民间误认太阳被怪兽吃掉，因此俗称天狗食日。

图为北京景山公园南门外，日偏食从故宫屋檐一角升起，画面壮观。（图：中新社）