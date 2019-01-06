马智礼亲口证实·‘已辞伊大主席’ 教育部长马智礼证实，他已辞去国际伊斯兰大学主席一职，唯他并未说明自己是在何时递交辞呈，以及辞呈是从何时开始生效。

马智礼（右三）回到选区，出席新邦令金卫生诊疗所物品移交仪式。（图：星洲日报）

（柔佛．居銮6日讯）教育部长马智礼证实，他已辞去国际伊斯兰大学主席一职，唯他并未说明自己是在何时递交辞呈，以及辞呈是从何时开始生效。

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马智礼也是新邦令金国会议员，他今早出席新邦令金卫生诊疗所物品移交仪式，并在受访时说：“是的，我在交信时就已辞去（伊大主席）职位。”

至于他所留下的伊大主席空缺，是否由前资深讲师莫哈末道勿峇卡填补，他不愿置评，并要求大家静待伊大发出正式公告，宣布新任主席。

马智礼去年9月，受伊大名誉校长彭亨州苏丹阿末沙委任为伊大第7任主席，任期为3年，但其任命引起希盟内外的抨击，认为这违反了希盟第14届全国大选的竞选宣言，并引发争议。

伊大学生组织及多个民间组织也发表联合声明，强烈反对及拒绝把政治带入校园，更指教育部长不应该领导任何大学，以避免利益冲突。

争议持续多个月后，马智礼在去年11月宣布将辞去伊大主席职，并表示会在11月底完成交棒仪式，然而截至目前，新任伊大主席人选依未正式公布。