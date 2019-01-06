“冰花男孩”搬新家仍好学 去年1月，云南昭通“冰花男孩”王福满冒著风雪步行上学、头顶冰霜的照片经媒体报道后一夜爆红。

（图：互联网）

（中国‧云南6日讯）去年1月，云南昭通“冰花男孩”王福满冒著风雪步行上学、头顶冰霜的照片经媒体报道后一夜爆红。

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事隔1年，不单是王福满本人，连他所在的学校，也有一番新景象。

人民网报道，王福满现在有了新家，全家人去年年中搬进很大的新房，门口就是水泥路，沿著水泥路走到转山包小学只需10分钟。王福满的父亲王刚奎说在中建三局位于昆明的一个工地上班，他会电焊和砌砖墙，每天有200元（120令吉）收入。在当地，这样的收入算中上。

至于王福满就读的转山包小学，教室里装上了大功率的供暖设备，学校白天不间断提供热水，孩子们在教室里不会再双手通红地写作业了，同时学校也建了新宿舍，路程较远的学生可以留校住宿。

一度成为红人的王福满，生命中很多的第一次都在2018年发生。包括首次去了北京，高楼林立的大都市让他眼界大开，回到学校后，他并没有被繁华冲昏头脑，学习依然刻苦，理想依然是当警察捉坏人。

转山包小学副校长付恒说，王福满的数学成绩在班上名列三甲，5科综合成绩全班前5，是班里的劳动委员，和同学们很好相处。

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