“停止拉拢议员跳槽” ·李记汶促专注振兴经济 马来西亚德教联合总会会长拿督李记汶呼吁首相所领导的土团党为了人民的福祉及国家前途，即刻停止拉拢巫统议员跳槽，并将精力集中在处理振兴经济事宜。

（吉兰丹．哥打峇鲁6日讯）马来西亚德教联合总会会长拿督李记汶呼吁首相所领导的土团党为了人民的福祉及国家前途，即刻停止拉拢巫统议员跳槽，并将精力集中在处理振兴经济事宜。

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他说，所谓“解铃还须系铃人”，在朝野政党互相倾轧的乱象中，首相是稳住政局的关键人物。

李记汶是在丹州哥市出席吉兰丹德教会紫灵阁举办“庆祝创阁安炉47周年、赠医施药部成立45周年、德青团成立14周年、德妇组成立10周年之四庆盛赛及筹募购置新阁所基金晚宴”时，这么表示。

他说，我国改朝换代迄今超过半年，在这期间，希盟政府竭力整顿以往贪污滥权的行政机制取得不俗进展，为人民憧憬国家拥有廉洁政府带来希望。

美中不足的是，国家领导层大部份都缺乏执政经验，因此经常出现政策朝令夕改、行政效率差的局面。

经济不振影响国民生计

“虽然当今政府显露出诸多弱点，我们相信随着时间流逝及经验的积累，各部长及行政机构的效率将会逐渐提升，不足为虑。最令人担心的反而是最近部份巫统议员不能适应反对党角色，有意跳槽到土团党，此举不仅违反希盟各成员党的合作契约，也引发朝野政党权力斗争加剧，因而导致国家政局不稳，影响到外来投资及国家经济前景。”

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他也指出，在刚结束的一年，政府终止多项大型工程以及美国向中国展开贸易战，导致经济低迷不振。如今再加上原产品价格继续滑落、马币逐渐贬值、股市急速下降，各行各业更是雪上加霜，严重影响到国民的生计。

“偏偏在这苦难当头的时刻，一些朝野政党领袖不思进取，为了一己私利，做出违反国民意愿的举动，令人感到痛心疾首。”

鼓励会员阁办德育班

另一方面，李记汶今午主持了大马德联总会的会议后告诉记者，德联总会目前积极在全国各会员阁成立“德育班”，148个会员阁里已有68个阁在办德育班。

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他说，为了达至目标，让德育班能持续经营，在师资方面有问题的会员阁，都将得到总会的资助。