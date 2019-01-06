许溧根：趁陈长锋到访． 埔公曾要维修费逾7万 对于埔奕中华公学董事长甲必丹蔡刚明指该校现阶段无维修项目而不需要教育拨款

行动党美里社青团团长许溧根展示埔公维修经费报告。

（美里6日讯）对于埔奕中华公学董事长甲必丹蔡刚明指该校现阶段无维修项目而不需要教育拨款，但实际上，该校告知埔奕区州议员陈长锋需要7万7320令吉的维修经费。

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行动党美里社青团团长许溧根今日发文告说，陈长锋在得知联邦政府将拨款予各校时已第一时间提醒和交代蔡刚明提出申请，同时联络埔奕选区的学校和拜访校长。



许溧根称，陈长锋于去年10月25日前往拜访埔公时得知校方需要维修经费，包括维修龟裂的墙身、粉刷教学大楼及翻新屋顶漏水等，同时反映校内的跳远训练场因场地欠缺完善规划，每逢下雨期间容易造成泥沙流失及积水问题。



许溧根透露，当时陈长锋说基于去年他获得的选区拨款数额有限，因此建议校方提呈完整的报告，再作进一步的商讨。



“陈长锋看到校园的情况后马上指示我替埔公申请1万令吉的拨款，而5000令吉已准并已移交给校方，另外5000令吉因支票还没到手，因此将择日进行移交。”



许溧根表示，让他感到不解的是，校方已面对许多设施问题，但董事部却以没有需要为由拒绝申请拨款，并反问难道董事部和校方严重脱节？



（更多详情请翻阅星洲日报）

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