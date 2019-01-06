蔡添强：面对难关·解决东铁问题免负巨债 公正党副主席蔡添强保证，希盟政府对中国没敌意，目前的难关是如何尽快解决东铁问题，同时避免庞大债务的承担。

李记汶（坐者左四）与主桌嘉宾合影。左起是陈顺和、苏利通、林日经，右起是苏荔彤、陈锦佳、戴荣强、陈春华、蔡添强及刘继方。（图：星洲日报）

（吉兰丹．哥打峇鲁6日讯）公正党副主席蔡添强保证，希盟政府对中国没敌意，目前的难关是如何尽快解决东铁问题，同时避免庞大债务的承担。

广告

他说，此事将在马中建交纪念日之前拟出双赢方案。

蔡添强是代表公正党署理主席兼经济事务部长拿督斯里阿兹敏阿里，在丹州哥市出席吉兰丹德教会紫灵阁举办“庆祝创阁安炉47周年、赠医施药部成立45周年、德青团成立14周年、德妇组成立10周年之四庆盛赛及筹募购置新阁所基金晚宴”时，这么表示。

他强调，任何一个国家，在国际社会都要有正义感。

“针对霸道的行为，包括对中国采取的贸易之战，首相敦马哈迪也反对这种破坏国际贸易自由的行动！”

落实高透明度系统须毅力

此外，他也指出，人民在去年的全国大选作出改变时，都对未来抱着希望，但是，数十年的陋习，要在一朝一夕里改变不容易，政府要落实高透明度的系统，也要很有毅力。

广告

不过，人民可决定国家的未来，他说，希盟政府是了解这一点，如果辜负了人民的意愿，政权必不长久，所以，最好别重蹈覆辙，染上恶习。

他说，唯有杜绝贪污、重振经济，加上官民合作，才能重振国家地位。

提到市场经济的问题时，他指出，大马人民热爱和平，政府也将继续与周遭大小国保持良好的关系，与各国促进亲善关系，并加强国内外的贸易。

在会上，蔡添强也宣布献捐1万令吉，藉此抛砖引玉，一起完成德教会远大的目标。他说，德教会有上百年的历史，前辈们的付出令人敬佩。

广告

他希望德教会能把包容的精神，推广到各种族社会，因为发扬道德，本来就是普世精神的体现。