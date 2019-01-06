澳洲极右分子反移民集会 澳洲数以百计极端右翼分子上周六（5日）在墨尔本圣基尔达海滩举行反移民集会，期间与反种族主义者对峙及爆发轻微冲突，大批警察在现场戒备，将两派示威者分隔，有3人被捕。

（澳洲‧悉尼6日讯）澳洲数以百计极端右翼分子上周六（5日）在墨尔本圣基尔达海滩举行反移民集会，期间与反种族主义者对峙及爆发轻微冲突，大批警察在现场戒备，将两派示威者分隔，有3人被捕。

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数百名配备防暴盾牌的警员和骑警，到圣基尔达将极右翼示威者和反种族主义者分隔。策划今次集会的首脑，是曾煽动严重歧视穆斯林而被定罪的右翼分子埃里克松，以及右翼组织《联合爱国阵线》创办人科特雷尔，他们表示这次集会是要讨论墨尔本的青年犯罪问题以及非洲帮派问题。

科特雷尔以扩音器说：“我们的国家受到袭击，非洲裔人很可能闯入民居，这不是种族主义，这是事实。”

反种族主义者大叫“这里不欢迎纳粹渣滓”。一名男子大叫“欢迎苏丹人、不欢迎种族主义者”。右翼示威者包围他的汽车，并破坏他的扩音器。