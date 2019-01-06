印度超级富豪列首名经济逃犯 印度法院上周六（5日）宣布，涉嫌洗黑钱及欺诈，逃亡至英国的超级富豪马尔利亚（图）是印度去年通过新法后，被判为经济逃犯的第一人，当局可即时充公他的财产。

（图：美联社）

（印度‧新德里6日讯）印度法院上周六（5日）宣布，涉嫌洗黑钱及欺诈，逃亡至英国的超级富豪马尔利亚（图）是印度去年通过新法后，被判为经济逃犯的第一人，当局可即时充公他的财产。

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马尔利亚被指洗黑钱和诈骗印度银行，涉及款项千万美元。他否认指控并在2016年离开印度，前往英国。他在英国也被控洗钱罪及拖欠贷款，英国法院已裁定要将他引渡回国。马尔利亚目前获准保释，也能申请上诉。

印度去年8月通过新法，任何人被指涉款10亿印度卢比（6000万令吉）或以上和流亡海外，将被判为经济逃犯（Fugitive economicoffender）。印度国会日前表示，过去5年已有27名经济罪犯流亡海外。

马尔利亚在1983年继承父业，是印度一家酿酒公司主席。他创立翠鸟航空（KingfisherAirlines），也是印度一支方程式车队班主。