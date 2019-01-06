曾迎娶泰裔女子．大马首位单身元首 陛下本名为东姑莫哈末法立斯，是前任吉兰丹苏丹东姑依斯迈布特拉殿下之子。他于1985年10月6日正式成为丹州王储，并于2010年9月13日，因为父亲患病无力履行苏丹职务而继位。

苏丹莫哈末五世出生于1969年10月6日，今年已踏入50岁。

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陛下本名为东姑莫哈末法立斯，是前任吉兰丹苏丹东姑依斯迈布特拉殿下之子。他于1985年10月6日正式成为丹州王储，并于2010年9月13日，因为父亲患病无力履行苏丹职务而继位。

苏丹莫哈末五世在哥市苏丹依斯迈国小一校接受小学教育，之后到吉隆坡升上爱莉斯史密夫学校，曾经在英国牛津中部研读伊斯兰发展史、就读欧洲商业学校等。

苏丹莫哈末五世有2名胞弟，即二王子东姑莫哈末法依兹及三王子东姑莫哈末法克立，最小的是他的妹妹，即公主东姑阿玛琳艾莎。

苏丹曾于2004年11月15日，即35岁时迎娶来自北大年的泰裔女子康莎达，康莎达成为丹州王室的成员之后，尊称为东姑茱拜达。她本身毕业于玛希多大学，是北大年一名前任国会议员的女儿；惟俩人之后已离婚。

2016年10月14日，苏丹莫哈末五世当选为第15任马来西亚国家元首，在2016年12月13日宣誓就任，接替吉打苏丹端姑阿都哈林。

苏丹莫哈末五世于2017年4月24日加冕，因他已离婚，是马来西亚史上第一位单身的国家元首。

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苏丹莫哈末五世个性随和，担任王储期间，曾在没有随从的情况下，自驾巡视水灾灾区，成为坊间佳话。苏丹也十分敬重已故吉兰丹州服务大臣拿督聂阿兹，时常一身白袍出入清真寺及出席活动，深得民心。

苏丹曾在正式场合发表有趣发言，例如在国会下议院为第5期国会会议开幕发表御词时，暂停并说了一句“等一会儿，喝口水”，顿时让严肃的国会变得轻松；去年也曾在国家元首官方诞辰庆典，结束御词前说了一段吉兰丹方言；另外，还有让人记忆犹新的精句，“请坐下，别跑掉”。

苏丹莫哈末五世陛下去年11月初因为健康理由，而请假2个月，请假期间由副国家元首苏丹纳兹林沙代职。