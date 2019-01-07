遭主人留在“闹鬼”单位·35弃猫找新家 （亚庇6日讯）还记得11月杪遭主人遗弃在“闹鬼”单位，之后被志工救出和送医的可怜猫咪吗？35只顺利存活的猫在相隔一个月后，一只都还没有找到新主人和新家。

在“闹鬼”单位被救出的可怜猫咪，至今一只都还没有找到新主人和新家。

（亚庇6日讯）还记得11月杪遭主人遗弃在“闹鬼”单位，之后被志工救出和送医的可怜猫咪吗？35只顺利存活的猫在相隔一个月后，一只都还没有找到新主人和新家。

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该起案件发生在下南南一个组屋单位，一对姐妹疑患有精神病，被送往治疗；她们的家人认为该单位“闹鬼”，拒绝进入照料屋里的44只猫，于是向亚庇防止虐待动物协会求助。

志工和兽医局人员前往单位展开拯救行动，发现大部分猫的健康状况欠佳，感染各种病毒和细菌，在送到庇护所时，7只幼猫已夭折，另有2只小猫因眼球严重发炎及凸出，被逼进行安乐死。

盼民众认养捐助

存活的35只猫之后已注射预防针，以及完成结扎和阉割，亚庇防虐动物协会除了号召各界捐钱或物资，也呼吁大家支持认养，为猫咪寻找温暖的新家。

“遗憾的是，到今天为止35只猫都没有被认养......”有份参与援救行动的志工钟晓婷今日受询时，这么表示。

她指出，亚庇防虐动物协会庇护所原本就照顾超过百只猫，加上35只新来的猫咪，令该庇护所面对更加沉重的压力。

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而令志工痛心和无奈的是，亚庇防虐动物协会热线每天依然接到很多弃养电话，人们始终把动保团体当成弃养宠物的收容所。

善款逾万 用剩4千

钟晓婷表示，猫咪遭遗弃“闹鬼”单位的消息传开之后，该会接获不少捐款，所得善款逾1万令吉。

她称，之前替猫咪注射预防针、结扎和阉割手术、治疗费、药物，加上购买粮食、猫砂等，已经耗资约6000令吉，余下的4000令吉预料可维持多一个月，作为医药费和购买干粮等。

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钟晓婷呼吁社会各界伸出援手，包括领养、捐钱、赞助猫罐头和干粮等。

亚庇防虐动物协会马来亚银行户头（SPCA KK，510198677767），捐款凭据可用whatsapp传至019-880 9660，该会可发出作扣税的捐款收据。