最新名单增7人·指挥区通缉18绑匪 （拿笃6日讯）沙巴东部特别保安指挥区星期日上午发布最新通缉18人涉及越境绑架案的名单，当中包括7张新面孔相信是涉及去年的2宗绑架案。

（拿笃6日讯）沙巴东部特别保安指挥区星期日上午发布最新通缉18人涉及越境绑架案的名单，当中包括7张新面孔相信是涉及去年的2宗绑架案。

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沙东指挥区拿督哈扎尼发表文告指出，指挥区通缉的18名外国人，是要他们协助调查过去多年的越境罪案。

“经过我们调查及与菲律宾保安部队查证和交换情报，我们深信这些人曾涉及越境犯罪。”

7名被通缉者为：沙立姆拉（Salip Mura）、西比碧西（Sibih Pisih）、迪丁阿里哈山（Titing Alihasan @ Iyot Panday）、罗查沙积（Roger Saji）、隆沙希里（Long Sahirin）、朱阿克善阿都拉占（Jul Aksan Abdurajan @ Halimaw）及本达托（Ben Tatoh）。

其余被通缉的包括：哈迪沙华将（Hatib Sawadjan）、阿姆积耶达（Al Mujir Yadah）、阿波麦克（Apo Mike）及伊当苏苏干（Idang Susukan）等。

3年29人歼灭或被捕

哈扎尼说，2016年1月至今，沙东指挥区共通缉45人，当中29人被歼灭或被菲军方逮捕。

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任何人知道这些人的情报，可通知沙东指挥区采取行动，共同保护沙巴东部安全。知情者可联络沙东指挥区行动室（089-863181）或WhatsApp至（019-230 5909）或通知邻近警局。

沙巴在2018年发生2起越境掳人案，分别是今年9月11日凌晨，2名印尼籍渔民舵手三苏沙谷尼（40岁）及副舵手乌斯曼尤努斯（35岁）被绑架；12月6日，另有3名渔民赫里阿迪安沙（19岁）、查理阿都拉（45岁）及哈里安迪（45岁）在沙巴海域飞马礁被绑架。

目前，只有乌斯曼乘绑匪不留意逃走，其余4人还被绑匪困在菲南的阿布沙耶夫恐怖分子大本营霍洛岛。

数天前，社交网络流传一段相信是在沙巴海域遭掳走的印尼籍渔民三苏沙谷尼（40岁）的求助短片，画面上可见三苏被2名只看到下半身，穿<7740>迷彩裤的男子用枪指<7740>头，哭<7740>求救。菲律宾当地消息指出，绑匪把这段录像传送给人质雇主即渔船船主，以索取赎金。

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此外，去年首11个月，沙东指挥区至少阻止邻国阿布沙耶夫恐怖分子30次试图闯境。

涉去年2宗绑架案

7新人疑“外包”枪匪

针对沙巴东部特别保安指挥区通缉的7张新面孔，保安部队相信他们涉及2018年在沙巴东海岸的2宗海上绑架5名渔民案。

消息指出，他们被指是阿布沙耶夫恐怖分子的“外包”枪匪，专门物色及掳人，再“转售”予阿布沙耶夫恐怖组织。

7名新面孔当中的沙立姆拉（Salip Mura）被指在去年圣诞节之前，与另一名被通缉的阿姆积耶达（Al Mujir Yadah）被菲南当地情报人员发现在靠近沙巴东海岸的达威达威（Tawi-Tawi）群岛出没。

菲律宾南部保安部乡队官员怀疑，沙巴去年发生的2次绑架案都是受到沙东指挥区通缉的阿布沙耶夫恐怖组织头目之一的哈迪沙华将（Hatib Sawadjan）策划，并由手下阿姆积耶达及沙立姆拉执行任务。

阿姆积耶达及沙立这群枪匪估计约有18人，他们主要是分乘2艘快艇，在边境伺机犯案。

掳人后“转售”

菲南情报官员相信，沙立的任务是执行掳人，然后交给阿姆积，再由后者押送人质至霍洛岛，“卖断”予阿布沙耶夫恐怖分子的头目哈迪沙华将。