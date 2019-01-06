【未来食堂】符颂勤·未来食堂，餐饮的知识分享？ 写这篇稿的早上，正好读到一则写于2007而今天又被翻出的新闻，标题大意是2007年财团大老板受访时说：2015以后，卖酱油比卖晶片好赚。刚好睇到，纪录下来。

即将推出海岛原味的咸鱼鸡。（图：星洲日报）

写这篇稿的早上，正好读到一则写于2007而今天又被翻出的新闻，标题大意是2007年财团大老板受访时说：2015以后，卖酱油比卖晶片好赚。刚好睇到，纪录下来。

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随着昨天推出“家传食谱”之姜母老鸡，下个星期（1月12日）我们又将推出另一道家传食谱——咸鱼鸡。

未来食堂的“家传食谱”不是米其林，不是那种从摆盘到入口都惊为天人的餐单，这些食谱都是从家居生活一点一滴积累转变，就像姜母老鸡的食材为什么从鸭转换为老鸡，咸鱼鸡为什么一定要用家乡咸鱼翻炒才能出味，都有一定原因和手法。（篇幅所限，更多资讯请留意我们脸书专页COOOK。同时，也要说明，未来食堂经营时间是每个星期五、六、日，和公共假期。）咸鱼鸡是海岛渔村菜，已经传到第三代，也是海岛大活动大日子时会上桌的一道餐单。听Jack谈他们岛上是如何捕虾米、为何制作和其他海岛其他渔村不同，再听他讲咸鱼种种，已是让城市佬收获满满。

试吃时，只是一碗咸鱼鸡，我已经扒掉两大碗白饭。咸香海味，披在鸡身，方为海岛原味。

不管是猪油渣捞饭、卤猪脚、姜母老鸡、咸鱼鸡……都只是用一个素色碗盛着。

在未来食堂，是一人食堂作业，我只专注在食物食材，已经忙不过来，每天忙16～18小时，不想去关注过度的装饰摆盘，这就是为什么我们选择在food court营业。我甚至认为，碗边沾到的汤汁，也是自自然然的痕迹，你应该吃得安心才对。试想想，能抹去痕迹的，一是抹布，一是纸巾，前者不卫生，后者不环保，所以保留痕迹，你应该安心才对。

会经营COOOK，会经营未来食堂，其实是对这个业界的封闭型态非常不满，初期也屡屡遭遇刁难嘲弄。

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而东京未来食堂，恰好也是创办人对餐饮业不透明又封闭的心态不满，因此运用她IT工程师背景，把IT业界open source的概念引进餐饮界，希望能达到“知识的分享”的目的。

她在网站公开创业计划书、公开未来食堂每月收支，她还设立“打工换餐”制度，让想经营餐饮创业的人可以“一探究竟”。

我问过我们伙伴，他们之中有中国餐饮投资业者，有本地餐饮连锁业者，我问，回想初衷，是否应该把这套“open source”做法搬来？他们的答案都是不置可否。

但我觉得，既然当初是对餐饮业不透明又封闭的心态不满，而设立了大马版本的未来食堂，而我们就是想给餐饮创业者一个参考和实习的空间，我还是会考虑公开未来食堂的经营和收支，才能交流讨论。

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你的看法如何？可以到COOOK脸书专页私讯给我，我想收集和听听大家的意见。