【那电玩乐园】那天晴·抢救猪仔大作战 猪妈妈让他们去建造自己想要居住的新房子。正当猪哥哥和猪弟弟们开心地蹦蹦跳跳去寻找材料，却被3只路过的大坏狼发现。

森林里有3只可爱的小猪。

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猪妈妈让他们去建造自己想要居住的新房子。正当猪哥哥和猪弟弟们开心地蹦蹦跳跳去寻找材料，却被3只路过的大坏狼发现。

大坏狼见可口的午餐活泼地跳着，二话不说，立刻掳走前面的猪哥哥和猪弟弟。最小的猪弟弟连忙回头没命地逃亡，逃回猪村庄找猪妈妈救命。

猪妈妈拿起弓箭，狠狠地射杀入侵猪村落的大坏狼。

猪弟弟的逃亡路线让大坏狼群发现了一个居住着可口猪崽、母猪、公猪和老猪的猪村落。

尽管猪妈妈箭术如神，箭无虚发，射得大坏狼落花流水，但大坏狼群拥而至，让猪妈妈疲于应对……《Pooyan》是一款由Stern公司制作，科乐美公司授权于1982年推出的射击游戏，常常出现在64合1等的游戏合集内，中文译作《三只小猪》、《猪小弟》等名称。游戏简单易玩，老少咸宜，适合用来杀时间。《三只小猪》起初难度不高，但随着破关越多，难度会逐渐增加，到最后满屏幕都是要吃掉猪仔的大坏狼，成为可怕的噩梦。

《三只小猪》游戏里的猪妈妈张弓搭箭，射杀大坏狼。游戏份为两种模式，第一种是大坏狼入侵猪村落的保卫战。大坏狼会抓着气球从树上下降到陆地，躲在猪妈妈身后的石洞里，从石洞张开大口企图吞掉她。随着大坏狼占满4个石洞，下降的大坏狼不断抛扔石头，猪妈妈也越来越凶险，猪村落也岌岌可危。

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第二种模式则是猪妈妈展现伟大的母爱，勇闯坏狼巢穴救猪仔。大坏狼抓着上升的气球到大树树顶，集众狼之力推倒树顶的一颗大石头，压死坐在吊篮里垂直升降的猪妈妈。两种模式轮流让玩家挑战，难度越高，大坏狼越多，出现的速度越快。

当大坏狼聚集了一定的数量，会发出可怕的狼嚎声，声势吓人，仿佛随时都要把猪妈妈撕裂。猪妈妈可以射出定时出现在顶端的必杀武器，那是一块以抛物线落地的肉。被肉块擦身而过的狼会忍不住放开气球，伸手抓肉落地而死。

不过肉从哪里来呢？被大坏狼抓走的猪仔去了哪里呢？这游戏透露着说不出的诡异氛围。

此游戏没有终点。尽管猪妈妈射杀100头、1000头、一万头的大坏狼，始终会有一天被大坏狼得逞，从空中坠落到地面惨死。玩家大概都会侥幸地想啊，还好只是一场游戏，关上电源就没事了。不过现实里让人无力感甚重的事情可多了，例如承认统考和振兴国家经济，怎么看都不容易取得胜利。