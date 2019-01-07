沙菲益：民兴党有能力·沙巴不需要土团 （亚庇6日讯）首席部长兼民兴党主席拿督斯里沙菲益声明，民兴党有能力团结沙巴人民，土团党无需东渡沙巴。

首席部长兼民兴党主席沙菲益声明，民兴党有能力团结沙巴人民，不需要土团党东渡沙巴。

（亚庇6日讯）首席部长兼民兴党主席拿督斯里沙菲益声明，民兴党有能力团结沙巴人民，土团党无需东渡沙巴。

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沙菲益说，民兴党已向土团党表明立场，即不希望土团党东渡沙巴。

“土团党不东渡沙巴是民兴党和土团党在大选前达致的共识，虽然大选后土团党主席敦马哈迪没有就土团党是否东渡沙巴的问题，谘询我的意见，但大家早有共识。”

沙菲益今日出席民兴党圣诞节门户开放活动时，就土团党可能东渡沙巴的问题，作出回应。

“我告诉他们（土团党），民兴党有能力稳定沙巴政局，以民兴党为首的州政府是亲希盟政府的阵线，全力支持希盟政府推行改革政策。

“对我们而言，联邦和州政府建立密切合作最重要，我们一直支持敦马的领导，毫无破坏敦马施政的意图。”

沙菲益去年9月接受第3电视台专访时透露，他当年帮助敦马哈迪创立土著团结党，与马哈迪协议土著团结党日后不能进军沙巴。

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最近，尽管敦马哈迪表明土团党不会东渡沙巴，但该党依然积极在沙巴招兵买马，可靠消息指出，该党透过前沙巴巫统国州议员及区部主席，招揽党员。

在野的沙巴人民希望党（HARAPAN）最近在党代表大会中，通过一项特别动议，要求土团党进入沙巴，如同其他全国政党般在沙巴开设分部，并开放党籍予沙巴人申请和加入。

该党主席拿督拉京奥津不排除一旦土团党东渡沙巴，该党将会解散，并入土团党。