【简而不单】许书简·你要成为一个怎样的人？ 2018年末，我们集合了寻羊和麦田捕手的小羊们，一起拍全体照。这是每一年的习俗，这也是第四次拍全体照。第一次是刚开寻羊店的时候，摄影师朋友Joshua想拍生活写真，于是替寻羊店拍了一系列的照片。之后的每一年，我们都请他再为大家记录。

2018年末，我们集合了寻羊和麦田捕手的小羊们，一起拍全体照。这是每一年的习俗，这也是第四次拍全体照。第一次是刚开寻羊店的时候，摄影师朋友Joshua想拍生活写真，于是替寻羊店拍了一系列的照片。之后的每一年，我们都请他再为大家记录。

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今年是这三年多来最多人的一次，于是拍全体照也变成相当考功夫。拍照当天，小羊们个个穿得很好看，和工作时的轻便装扮相差很远。既然是每一年都拍的照片，自然而然就会回想起从前每一年拍照时的自己。才赫然发现自己这几年来的变化是，越来越灰头灰脸。有时候不小心照到镜子，还会被镜子里的自己吓到。小羊们都是俊男美女，看久了，会忘记自己也应该照顾好自己的形象。有时候为了工作，赶来赶去，站也站不直，走路驼背，讲话没有精神。偶尔被客人问起是不是许书简时，真的很想回答不是。

我问自己，那到底要成为一个怎样的人好呢？绝对不是现在这样的自己呀。

仔细想了想，才发现自己已经相当久没有化妆，没有做面膜。为了变成更体面一些，我光顾了卖化妆品的专柜，也发现原来现在的化妆品和以前很不一样。像发现新大陆一样，一直为气垫粉底啦、卸妆油啦、口红啦感到惊喜连连。化妆好像变成很容易，也不会对脸带来太多负担。

注重了外观，那内在呢？自己到底想成为怎样的一个人呢？想一想现在的情况，实际上自己在和羊男开咖啡馆的时候，从来都只是希望和大家分享好的生活素质，却没想到店开了后，我要接受的现实是，当老板这件事。因为我不会当老板，自己也没有当老板的欲望，只是希望可以和小羊们像朋友那样就好。可是，我却也不懂得如何好好经营和分划好各种关系。就算已经过了3年，自己依然不是合格的队友。时常不知道自己应该站在哪里，也时常觉得很孤独。不过也有快乐部份，那就是小羊们完全没有嫌弃，还对我相当好。我想自己应该成为怎样的一个人这个部份，我还在寻找中。也许有一天会找到更好的位子，也只有不停地努力，才可以克服。

与其新的一年设立新的愿望，倒不如先改变自己，努力做一个自己希望可以成为的人。不是在照片上，不是在社交媒体上，不是在别人眼里，而是和自己对话的时候，也会认同的那个人。

2019年，你好！我是全新的许书简。